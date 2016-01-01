ما فائدة اليانسون

الموضوع في 'منتدى الطب البديل والعلاج بالأعشاب' نشر بواسطة Asseli Queen, ‏6 جانفي 2017 على 12:34.

  1. Asseli Queen

    Asseli Queen :: عضو بارز ::

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    اليانسون أو ما يُسمى ( بالحبة الحلوة ) ؛ نبات عشبي حولي يعيش سنة واحد ، له رائحة رائعة ، يحتوي على فيتامينات كفيتامين ب و سي و البوتاسيوم والحديد و الكالسيوم و الكبريت .
    وهو من أقدم التوابل ،عرفه المصريون القدماء ثم عُرف في روما و أوروبا .
    يستخدم اليانسون كنوع من المشروبات كالشاي ، و يستخدم في الطهي لإحتوائه على نكهة عالية ، كما نجده يدخل في صناعة الكريمات و العطور و معجون الأسنان .
    كان يستخدم قديماً في كثير من العلاجات و إلى الآن يدخل و يساعد في كثير من العلاجات لبعض الأمراض فيستخدم من ثمار اليانسون في العلاجات " البذور و الزيت الطيّار الخارج منها " ، ومن أهم ما يتميز به اليانسون بأنه مهدئ للأعصاب .
    كان يستخدم اليانسون قديماً في عدة علاجات منها :
    علاج اضطرابات المعدة وعسر البول ، طارد للغازات ، علاج آلالم الأسنان واللثة ، و إدرار الحليب عند المرضعات ، و علاج التهابات القصبة الهوائية والربو ، و للصداع ، و يساعد مغلي اليانسون على تخفيف المغص الذي يصيب الرُضّع ، كما كان يعتبر اليانسون قاتل للقمل أيضاً .
    و ما زلنا إلى اليوم نستخدم اليانسون لعلاج هذه الأمراض و غيرها ،
    فمن أبرز استعمالاته :
    1.مغلي اليانسون يعتبر مشروباً ساخناً يساعد على تهدئة الأعصاب والمساعدة على النوم ، فيساعد من يعانون من الأرق في الليل على الحصول على ليلة هادئة ونوم مريح .
    2 .يخفف من المغص سواءً للصغار أو للكبار .
    3. طارد للبلغم ، ويعالج سيلان الأنف والسعال ويخفف من أمراض الحلق و الصدر و نزلات البرد و إلتهابات الشعب الهوائية و الربو ، و تساعد غرغرة الفم باليانسون مضافاً معه الشاي في علاج التهاب الحلق و البلعوم ، كما و يعمل على تخفيف المخاط الموجود في الرئتين .
    3 .يخفف الصداع .

    4. يدر الحليب للمرضعة ، فعند تناول الأم مشروب اليانسون ثلاث مرات يومياً يساعد ذلك على در الحليب عندها .
    5. طارد للغازات للصغار و للكبار ، ويخفف من انتفاخ البطن والإضطرابات المعوية ، و يعالج الإسهال و القيء ، ويحسن الشهية .
    6. عند تسخينه يساعد في إدرار البول .
    7. يساعد على تخفيف الآلام الدورة الشهرية عند النساء وتنظيمها .
    8. يقضي على البكتيريا و الفطريات و الفيروسات .
    9. قاتل للحشرات الصغيرة كالقمل ، كما ويستعمل في علاج الجرب .
    10. يحارب رائحة الفم الكريهة و يقضي على التهابات الفم .
    و يجب الإنتباه و الحذر من غلي اليانسون كثيراً ؛ لأن ذلك يفقده خصائصه ، كما يفضل أن نخزنَّ اليانسون في علبةٍ مغلقةٍ بطريقةٍ محكمةٍ للحفاظِ على نكهةِ اليانسونِ و رائحتهِ الزكيةِ .
     
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    Asseli Queen, ‏6 جانفي 2017 على 12:34
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