ما فائدة اليانسون



اليانسون أو ما يُسمى ( بالحبة الحلوة ) ؛ نبات عشبي حولي يعيش سنة واحد ، له رائحة رائعة ، يحتوي على فيتامينات كفيتامين ب و سي و البوتاسيوم والحديد و الكالسيوم و الكبريت .

وهو من أقدم التوابل ،عرفه المصريون القدماء ثم عُرف في روما و أوروبا .

يستخدم اليانسون كنوع من المشروبات كالشاي ، و يستخدم في الطهي لإحتوائه على نكهة عالية ، كما نجده يدخل في صناعة الكريمات و العطور و معجون الأسنان .

كان يستخدم قديماً في كثير من العلاجات و إلى الآن يدخل و يساعد في كثير من العلاجات لبعض الأمراض فيستخدم من ثمار اليانسون في العلاجات " البذور و الزيت الطيّار الخارج منها " ، ومن أهم ما يتميز به اليانسون بأنه مهدئ للأعصاب .

كان يستخدم اليانسون قديماً في عدة علاجات منها :

علاج اضطرابات المعدة وعسر البول ، طارد للغازات ، علاج آلالم الأسنان واللثة ، و إدرار الحليب عند المرضعات ، و علاج التهابات القصبة الهوائية والربو ، و للصداع ، و يساعد مغلي اليانسون على تخفيف المغص الذي يصيب الرُضّع ، كما كان يعتبر اليانسون قاتل للقمل أيضاً .

و ما زلنا إلى اليوم نستخدم اليانسون لعلاج هذه الأمراض و غيرها ،

فمن أبرز استعمالاته :

1.مغلي اليانسون يعتبر مشروباً ساخناً يساعد على تهدئة الأعصاب والمساعدة على النوم ، فيساعد من يعانون من الأرق في الليل على الحصول على ليلة هادئة ونوم مريح .

2 .يخفف من المغص سواءً للصغار أو للكبار .

3. طارد للبلغم ، ويعالج سيلان الأنف والسعال ويخفف من أمراض الحلق و الصدر و نزلات البرد و إلتهابات الشعب الهوائية و الربو ، و تساعد غرغرة الفم باليانسون مضافاً معه الشاي في علاج التهاب الحلق و البلعوم ، كما و يعمل على تخفيف المخاط الموجود في الرئتين .

3 .يخفف الصداع .

4. يدر الحليب للمرضعة ، فعند تناول الأم مشروب اليانسون ثلاث مرات يومياً يساعد ذلك على در الحليب عندها .

5. طارد للغازات للصغار و للكبار ، ويخفف من انتفاخ البطن والإضطرابات المعوية ، و يعالج الإسهال و القيء ، ويحسن الشهية .

6. عند تسخينه يساعد في إدرار البول .

7. يساعد على تخفيف الآلام الدورة الشهرية عند النساء وتنظيمها .

8. يقضي على البكتيريا و الفطريات و الفيروسات .

9. قاتل للحشرات الصغيرة كالقمل ، كما ويستعمل في علاج الجرب .

10. يحارب رائحة الفم الكريهة و يقضي على التهابات الفم .

و يجب الإنتباه و الحذر من غلي اليانسون كثيراً ؛ لأن ذلك يفقده خصائصه ، كما يفضل أن نخزنَّ اليانسون في علبةٍ مغلقةٍ بطريقةٍ محكمةٍ للحفاظِ على نكهةِ اليانسونِ و رائحتهِ الزكيةِ .