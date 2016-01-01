اللعبة الجزائرية 100% Kyo - Dark Quest DEMO

فريق Xerise المكون من يوسفي محمد وليد و بوشامة لطفي و طوبال عماد الدين و الذين إقتحموا مجال تطوير الألعاب بقوة و الذين إستلهموا إسم Xerise من الشعار « From the unknownwerise »، شاركوا في مسابقات عديدة مثل Algeria Game Challenge 2015 عبر لعبة Kyo أين حازوا على المرتبة الثانية، مسابقة Imgaine cup Algeria 2016 عبر نفس اللعبة و الذي حازوا فيها على المرتبة الأولى و مؤخرا في مسابقة Algeria Game Challenge 2016 عبر لعبة Colorica الحاصلة أيضا على الرتبة الأولى بالإضافة إلى مسابقات أخرى مثل Zanga 2015 العربية و بحضور أكثر من 70 مطورا من مختلف البلدان العربية. لعبة Kyo مطورة في منصة 2D تحكي قصة شاب نينجا فقد ذاكرته و هو يحاول إنقاذ جده، و في المراحل الأولى للعبه هذا الشاب لديه قدرات محدودة و كلما زاد المستوى زادت قدرات الشاب و ووجد أجزاء من ذاكرته المفقودة و قدراته أيضا و التي تزداد من مرحلة لأخرى و التي تمكنه من فهم ماضيه و الهدف الذي يلعب لأجله. اللعبة متوفرة حاليا في النسخة التجريبية، و يمكنكم تحميلها مجانا عبر متجر تطبيقات جوجل . أوهنا أتمنى لكم لعبة جيدة في أمان الله