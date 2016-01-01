رسالة قد وصلنى مضمونها

بسم الله الرحمن الرحيم أيها المشرف الأوحد رسالتك قد وصلنى مضمونها لكن . إملى أن تعلم شيء قد يفيدك فى مهام من عند غريب عن هذه الدار. الا وهو. ماهكذا تكون الردود مع الأعضاء الجدد أيها المشرف. ومع من ليس يعد من أبناء الجزائر الحبيبة لكن يكفى انه من الموحدين ولج باب بيتكم وهو مقن ان الكل من ادام. وادام من تراب. يعلم أن حبه الأبدي لهذا البلد الحبيب لايضاهيه أي حب. ليس بغيته . الفتنة أو التفرقة. ليس همه التملق لعلان أو فلان. أو حب لمهام الرقابة اوالاشراف.. لاوالف لا. أيها المشرف. أعلم أن مهام الإشراف ماهو الا تكليف وليس تشريف. فهو أمانة وخزى وندامة يوم القيامة الا. من ادخالك بحقها. فالكل يعلم الحديث النبوية . والذى مفاده. من استرعاه الله على رعية وبات وهو غاش لها الا وحرم الله عليه الجنة قد يتساءل الكثير عن الحديث.. ويقول واى رعية... ماهو الا منتدى وخلاص.. لكن هى أمانة قليل ماي حجم مسؤليتها. أوليس هى التى عرضها الله على السموات والأرض والجبال فابين ان يحملها وحملها الإنسان انه كان ظلما جهولا. نعم هذا الكلام يسير على من يسر الله له أن يفهمه. مند شهر تعرضت الشتم والإهانة والكلام الفحش. ولم يسلم منه حتى بلدى . ووصفت بابن العاهرات. وبأن.... والسبب هو رد ى على بعض المواضيع بأسلوب راقي ولم يتعرض صاحب الموضوع الى الحظر .. وفى قسمكم. ولم يتدخل أي كان من المشرفين ولاالمدراء. ولاالمراقبين. للاعتذار لما حصل من صاحب الموضوع رغم أن الموضوع لم يحذف إلا بعد يومان وقامة المشرفة مرام باعتذار بعد مافيات الآوان لكن قبلت الاعتذار لأن لها مكانة خاصة. وهى التى تعلم كل صغير وكبيرة عنى عبر تواصلى معها فى العام وليس فى الخاص أن الأوان أن أفهم نفسى جيدا. بأن لب مواضعى هى خاوية من كل مضمون. وهى في حدة ذاته تعد كارثة ووباء. لكن شيء لايمنعنى من الردود على بعض الأحبة وعلى رأسهم مشرفتان مرام ومريم لؤلؤة مرة أخرى سافهم نفسى جيدا. ورغم ماوقع . لن يتغير حبى لمن هم شرفاء النسب والحسب أبناء الشهداء أحفاد الأمير عبد القادر. والحمد لله الذى عرفنى أبناء الجزائر الأحرار قبل أن اتعرف عن أنماط ممن يزعمون انهم ينتسبون اليها بالكلام. . اليوم على 07:46تبليغ hakim story :: مشرف :: منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك مـنتدى الإستفسارات في شتى المجالاتطاقم المشرفين يااخي اذا كل عضو تأخرنا عليه في الرد يقوم يضع موضوع للشكوى هنا تصرى كارثة الاخ محمد الامين والخالة ام منير لربما مشغولان اظافة الى ان نوعية موضوعك او لب موضوعك مكرر وكثيرة هي المواضيع على هاته الشاكلة اذن انتظر المشرفين على قسم الحوار والنقاش وهم يحلون المشكل بحول الله ولست بحاجة الى موضوع يغلق الموضوع