رسالة قد وصلنى مضمونها

السلام عليكم

يا خويا منير

صح راني شفت رد الاخ حكيم عليك

لكن انا نظن ان هذا الامر يتضمن حقدا او غلا

انما رده حسب ظني لم يكن موجها لك تحديدا...

كما اني لا انكر انا الاخ حكيم قد اعتمدجزءا من الفضاضة في رده

على كل

كيما نقولو

كلمة و داها الريح

تقبل مروري

و

شكرا ​