الحدائق :

لا تفلتي البنادق

يا حدائق

فكفك زهرية

وسورك للموت ذائق

يا حدائق

العصفور غنى

برغم السياسة

والزهر فاح عبيره

على كل سباح وغارق

فيا للعجب

المركب سفك والسحر سائق

يا حدائق

يا حدائق

عرجي علي كف الحياة

إمنحيها بعض الهبات

نجم زهري بارق

وبعض الفوارق

لعل الحياة تنجوا

من هكذا عائق

يا حدائق

علمينا كيف الجمال

يسبح في تعاريج الخيال

فلا الشوق فينا حارق

ولا نحن بسنو المراهق

يا حدائق

اليوم تصنع أفواه المشاعر

لتعبر عن خلجان الخواطر

اليوم يأتي العرب والطوارق

خلف جيوش طارق

فتكشف الحقائق

يا حدائق

الحياة عندنا مقيتة

والسموم باتت مميتة

فهل من زهر خارق

ينقذ الكم الغارق

من جرائم سارق

يا حدائق

ياحدائق

قالوا فيك العجائب

والحق حاقق

يا حدائق

أن الحياة من دونك سلوى

والخير من دون شمسك شارق

فيا للخوارق

يا حدائق

قالوا السياسة قلنا الخنادق

فلا مؤئل يا بيادق

سوى السيوف والبنادق

ترمى عليكم

كما ترتدون الفنادق

يا حدائق

يا حدائق

يا حدائق...... ​