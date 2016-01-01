تسريب بعض التفاصيل حول هاتفي HTC U Play, Ultra

في ديسمبر الماضي، طرحت شركة اتش تي سي التايوانية بعض الدعوات لمؤتمر صحفي ستقيمه الشركة يوم 12 يناير الجاري، دون الإفصاح عن ماهية المُنتجات التي ستُعلن عنها الشركة فيه، واليوم بدأت بعض التفاصيل بالظهور في هذا الشأن، حيث ستكشف الشركة عن هواتف ذكية جديدة طبقًا لتسريبات. الحدث الذي أبرزت الشركة حرف U في دعوته سيكون مُخصصًا للكشف عن هاتفين ذكيين باسم HTC U Play و HTC U Ultra على أن يأتي الأول بشاشة مقاس 5.2″ بوصة وبدون مخرج سماعة رأس 3.5 مللم ويُعرف داخليًا في الشركة باسم Alpine حسب المصدر، في حين سيأتي Ultra بشاشة أكبر كما هو واضح من الاسم تبلغ 6.0″ بوصة ولن يحصل الهاتف على مخرج سماعة رأس 3.5 مللم هو الآخر. من جانب آخر، ذكرت شائعات أخرى أنّ الهاتف المزعوم HTC Ocean Note قد يأتي بشاشة مقاس 5.5 أو 5.7 بوصة مُنحنية الجانبين، مع كاميرا قوية، لكن حتى الآن لا نعرف متى ستكشف اتش تي سي عن هذه الفئة. المصدر