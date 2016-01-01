استغل وقت فراغك.....

اليكم مجموعة من الامثال و الحكم لمن اراد ان يستغل وقت فراغه في شيء مفيد

فيستشهد بها في كلامه او تعابيره ....





مما قيل في الأماني و الامال:

ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن ---المتنبي

أعلل النفس بالاّمال أرقبها ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل ---الطغرائي

الأماني حلم في يقظة و المنايا يقظة في حلم --- أحمد شوقي



مما قيل في الأمانة و الوفاء :

لا تركنن إلى من لا وفاء له الذئب من طبعه إن يقتدر يثب --- علي بن مقرب

عش ألف عام للوفاء و قلما ساد امرؤ إلا بحفظ وفائه ---أبو النجع الخوارزمي

و جربنا و جرب أولــونا فلا شيء أعز من الوفاء --- علي بن الجهم



مما قيل في حسن الأخلاق :

و إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا ---أحمد شوقي

و إذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما و عويلا --- أحمد شوقي

صلاح أمرك للأخلاق مرجعه فقوّم النفس بالأخلاق تستقم --- أحمد شوقي

و ما الحسن في وجه الفتى شرفا له إذا لم يكن في فعله و الخلائق ---المتنبي



مما قيل في التواضع :

ليس التطاول رافعا من جاهل و كذا التواضع لا يضرّ بعاقل --- الخليل بن أحمد الفراهيدي

ولا تمشي في الأرض إلا تواضعا فكم تحتها قوم هم منك أرفع --- الكريزي



مما قيل في الثقة بالنفس :

و من يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر ---أبو القاسم الشابي

و من جهلت نفسه قدره*** يرى غيره منه ما لا يرى --- المتنبي

إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تترددا --- المنصو



مما قيل في الجمال :

ليس الجمال بأثواب تزيننا إن الجمال جمال العلم و الأدب --- الإمام علي بن أبي طالب

والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا --- إيـليا أبو ماضي

أيها المشتكي و ما بك داء كن جميلا تر الوجود جميلا --- إيـليا أبو ماضي



مما قيل في الجهل :

و لما رأيت الجهل في الناس فاشيا تجاهلت حتى ظن أني جاهل ---أبو العلاء المعري

فقر الجهول بلا عقل إلى أدب فقر الحمار بلا رأس إلى رسن ---المتنبي

ذو العقل يشقى في النعيم بعقله و أخو الجهالة في الشقاوة ينعم --- المتنبي

كم يرفع العلم أشخاصا إلى رتب و يخفض الجهل أشرافا بلا أدب ---الإمام الشافعي



مما قيل في الهوى :

إذا شئت أن تلقى المحاسن كلها ففي وجه من تهوى جميع المحاسن ---أبو العلاء المعري

أغرك مني أن حبك قاتلي و أنك مهما تأمري القلب يفعل --- امرؤ القيس

إني لأبغض عاشقا متسترا لم تتهمه أعين و قلوب ---أحمد بن يحي

الحب يذهب بالفوارق كلها و يحبب الشقراء و السمراء --- و يجمل الشوهاء حتى لا ترى عين المحب حبيبة شوهاء --- إلياس فرحات



مما قيل في الحذر :

احذر عــدوك مـــرة و احذر صـــديقك ألـــف مـــــرة --- فلربما انقــلب الصـــديق فكــــان أعلـــم بالمضــــرة ---ابن معروف

إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم --- المتنبي



مما قيل في الحياء :

إذا لم تخش عاقبة الليالي و لم تستحي فاصنع ما تشاء --- أبو تمام

و ليس حياء الوجه في الذئب شيمة و لكنه من شيمة الأسد الورد --- المتنبي



مما قيل في الهدية :

هدايا الناس بعضهم لبعض تولد في قلوبهم المودة --- الزبيديإن الهــــديـــة حـــــلــــوة كالسحر تجتذب القلـــــوب --- الكريزي



مما قيل في المزاح :

لا تمازحن فإن مزحت فلا يكن فرحا تضاق به إلى سوء الأدب و احذر ممازحة تعود عداوة إن المزاح مقدمة الغضب --- هبة الله بن سلامة



مما قيل في العزة و الشرف :

عش عزيزا أو مت و أنت كريم بين طعن القنا و خفق البنود --- المتنبي

لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم ---المتنبي

يهون علينا أن تصاب جسومنا و تسلم أعراض لنا و عقول --- المتنبي

إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم --- فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم --- المتنبي



مما قيل في الإرادة :

إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر ولا بد لليل أن ينجلي و لا بد للقيد أن ينكسر ---أبو القاسم الشابي

على قدر أهل العزم تأتي العزائم و تأتي عل قدر الكرام المكارم --- المتنبي

و تعظم في عين الصغير صغارها و تصغر في عين العظيم العظائم ---المتنبي



مما قيل في الطموح :

تريدين إتيان المعالي رخيصة و لا بد دون الشهد من إبر النحل --- المتنبي

إذا كانت النفوس كبارا تعبــت في مرادهــا الأجســام --- المتنبي

لا تحسبن المجد تمرا أنت اكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر --- شاعر



مما قيل في الموت :

و إذا لم يكن من الموت بدّ فمن العار أن تموت جبانا --- المتنبي

الردى للأنام بالمــرصـاد كل حي منه على ميــعاد --- علي بن عرام



مما قيل في الوعد:

لاخير في وعد إذا كان كاذبا و لا خير في قول إذا لم يكن فعل --- النسابوري

إن الكريم إذا حباك بموعد أعطاكه سلسا بغير مطال --- الإمام علي بن أبي طالب ​