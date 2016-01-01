استغل وقت فراغك.....

اليكم مجموعة من الامثال و الحكم لمن اراد ان يستغل وقت فراغه في شيء مفيد فيستشهد بها في كلامه او تعابيره .... مما قيل في الأماني و الامال: ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن ---المتنبي أعلل النفس بالاّمال أرقبها ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل ---الطغرائي الأماني حلم في يقظة و المنايا يقظة في حلم --- أحمد شوقي مما قيل في الأمانة و الوفاء : لا تركنن إلى من لا وفاء له الذئب من طبعه إن يقتدر يثب --- علي بن مقرب عش ألف عام للوفاء و قلما ساد امرؤ إلا بحفظ وفائه ---أبو النجع الخوارزمي و جربنا و جرب أولــونا فلا شيء أعز من الوفاء --- علي بن الجهم مما قيل في حسن الأخلاق : و إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا ---أحمد شوقي و إذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما و عويلا --- أحمد شوقي صلاح أمرك للأخلاق مرجعه فقوّم النفس بالأخلاق تستقم --- أحمد شوقي و ما الحسن في وجه الفتى شرفا له إذا لم يكن في فعله و الخلائق ---المتنبي مما قيل في التواضع : ليس التطاول رافعا من جاهل و كذا التواضع لا يضرّ بعاقل --- الخليل بن أحمد الفراهيدي ولا تمشي في الأرض إلا تواضعا فكم تحتها قوم هم منك أرفع --- الكريزي مما قيل في الثقة بالنفس : و من يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر ---أبو القاسم الشابي و من جهلت نفسه قدره*** يرى غيره منه ما لا يرى --- المتنبي إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تترددا --- المنصو مما قيل في الجمال : ليس الجمال بأثواب تزيننا إن الجمال جمال العلم و الأدب --- الإمام علي بن أبي طالب والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا --- إيـليا أبو ماضي أيها المشتكي و ما بك داء كن جميلا تر الوجود جميلا --- إيـليا أبو ماضي مما قيل في الجهل : و لما رأيت الجهل في الناس فاشيا تجاهلت حتى ظن أني جاهل ---أبو العلاء المعري فقر الجهول بلا عقل إلى أدب فقر الحمار بلا رأس إلى رسن ---المتنبي ذو العقل يشقى في النعيم بعقله و أخو الجهالة في الشقاوة ينعم --- المتنبي كم يرفع العلم أشخاصا إلى رتب و يخفض الجهل أشرافا بلا أدب ---الإمام الشافعي مما قيل في الهوى : إذا شئت أن تلقى المحاسن كلها ففي وجه من تهوى جميع المحاسن ---أبو العلاء المعري أغرك مني أن حبك قاتلي و أنك مهما تأمري القلب يفعل --- امرؤ القيس إني لأبغض عاشقا متسترا لم تتهمه أعين و قلوب ---أحمد بن يحي الحب يذهب بالفوارق كلها و يحبب الشقراء و السمراء --- و يجمل الشوهاء حتى لا ترى عين المحب حبيبة شوهاء --- إلياس فرحات مما قيل في الحذر : احذر عــدوك مـــرة و احذر صـــديقك ألـــف مـــــرة --- فلربما انقــلب الصـــديق فكــــان أعلـــم بالمضــــرة ---ابن معروف إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم --- المتنبي مما قيل في الحياء : إذا لم تخش عاقبة الليالي و لم تستحي فاصنع ما تشاء --- أبو تمام و ليس حياء الوجه في الذئب شيمة و لكنه من شيمة الأسد الورد --- المتنبي مما قيل في الهدية : هدايا الناس بعضهم لبعض تولد في قلوبهم المودة --- الزبيديإن الهــــديـــة حـــــلــــوة كالسحر تجتذب القلـــــوب --- الكريزي مما قيل في المزاح : لا تمازحن فإن مزحت فلا يكن فرحا تضاق به إلى سوء الأدب و احذر ممازحة تعود عداوة إن المزاح مقدمة الغضب --- هبة الله بن سلامة مما قيل في العزة و الشرف : عش عزيزا أو مت و أنت كريم بين طعن القنا و خفق البنود --- المتنبي لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم ---المتنبي يهون علينا أن تصاب جسومنا و تسلم أعراض لنا و عقول --- المتنبي إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم --- فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم --- المتنبي مما قيل في الإرادة : إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر ولا بد لليل أن ينجلي و لا بد للقيد أن ينكسر ---أبو القاسم الشابي على قدر أهل العزم تأتي العزائم و تأتي عل قدر الكرام المكارم --- المتنبي و تعظم في عين الصغير صغارها و تصغر في عين العظيم العظائم ---المتنبي مما قيل في الطموح : تريدين إتيان المعالي رخيصة و لا بد دون الشهد من إبر النحل --- المتنبي إذا كانت النفوس كبارا تعبــت في مرادهــا الأجســام --- المتنبي لا تحسبن المجد تمرا أنت اكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر --- شاعر مما قيل في الموت : و إذا لم يكن من الموت بدّ فمن العار أن تموت جبانا --- المتنبي الردى للأنام بالمــرصـاد كل حي منه على ميــعاد --- علي بن عرام مما قيل في الوعد: لاخير في وعد إذا كان كاذبا و لا خير في قول إذا لم يكن فعل --- النسابوري إن الكريم إذا حباك بموعد أعطاكه سلسا بغير مطال --- الإمام علي بن أبي طالب