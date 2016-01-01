استغل وقت فراغك.....

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة اكرام براءة, ‏6 جانفي 2017 على 21:34.

  1. اكرام براءة

    اكرام براءة :: عضو مُتميز ::

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    اليكم مجموعة من الامثال و الحكم لمن اراد ان يستغل وقت فراغه في شيء مفيد
    فيستشهد بها في كلامه او تعابيره ....


    مما قيل في الأماني و الامال:
    ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن ---المتنبي
    أعلل النفس بالاّمال أرقبها ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل ---الطغرائي
    الأماني حلم في يقظة و المنايا يقظة في حلم --- أحمد شوقي

    مما قيل في الأمانة و الوفاء :
    لا تركنن إلى من لا وفاء له الذئب من طبعه إن يقتدر يثب --- علي بن مقرب
    عش ألف عام للوفاء و قلما ساد امرؤ إلا بحفظ وفائه ---أبو النجع الخوارزمي
    و جربنا و جرب أولــونا فلا شيء أعز من الوفاء --- علي بن الجهم

    مما قيل في حسن الأخلاق :
    و إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا ---أحمد شوقي
    و إذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما و عويلا --- أحمد شوقي
    صلاح أمرك للأخلاق مرجعه فقوّم النفس بالأخلاق تستقم --- أحمد شوقي
    و ما الحسن في وجه الفتى شرفا له إذا لم يكن في فعله و الخلائق ---المتنبي

    مما قيل في التواضع :
    ليس التطاول رافعا من جاهل و كذا التواضع لا يضرّ بعاقل --- الخليل بن أحمد الفراهيدي
    ولا تمشي في الأرض إلا تواضعا فكم تحتها قوم هم منك أرفع --- الكريزي

    مما قيل في الثقة بالنفس :
    و من يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر ---أبو القاسم الشابي
    و من جهلت نفسه قدره*** يرى غيره منه ما لا يرى --- المتنبي
    إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تترددا --- المنصو

    مما قيل في الجمال :
    ليس الجمال بأثواب تزيننا إن الجمال جمال العلم و الأدب --- الإمام علي بن أبي طالب
    والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا --- إيـليا أبو ماضي
    أيها المشتكي و ما بك داء كن جميلا تر الوجود جميلا --- إيـليا أبو ماضي

    مما قيل في الجهل :
    و لما رأيت الجهل في الناس فاشيا تجاهلت حتى ظن أني جاهل ---أبو العلاء المعري
    فقر الجهول بلا عقل إلى أدب فقر الحمار بلا رأس إلى رسن ---المتنبي
    ذو العقل يشقى في النعيم بعقله و أخو الجهالة في الشقاوة ينعم --- المتنبي
    كم يرفع العلم أشخاصا إلى رتب و يخفض الجهل أشرافا بلا أدب ---الإمام الشافعي

    مما قيل في الهوى :
    إذا شئت أن تلقى المحاسن كلها ففي وجه من تهوى جميع المحاسن ---أبو العلاء المعري
    أغرك مني أن حبك قاتلي و أنك مهما تأمري القلب يفعل --- امرؤ القيس
    إني لأبغض عاشقا متسترا لم تتهمه أعين و قلوب ---أحمد بن يحي
    الحب يذهب بالفوارق كلها و يحبب الشقراء و السمراء --- و يجمل الشوهاء حتى لا ترى عين المحب حبيبة شوهاء --- إلياس فرحات

    مما قيل في الحذر :
    احذر عــدوك مـــرة و احذر صـــديقك ألـــف مـــــرة --- فلربما انقــلب الصـــديق فكــــان أعلـــم بالمضــــرة ---ابن معروف
    إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم --- المتنبي

    مما قيل في الحياء :
    إذا لم تخش عاقبة الليالي و لم تستحي فاصنع ما تشاء --- أبو تمام
    و ليس حياء الوجه في الذئب شيمة و لكنه من شيمة الأسد الورد --- المتنبي

    مما قيل في الهدية :
    هدايا الناس بعضهم لبعض تولد في قلوبهم المودة --- الزبيديإن الهــــديـــة حـــــلــــوة كالسحر تجتذب القلـــــوب --- الكريزي

    مما قيل في المزاح :
    لا تمازحن فإن مزحت فلا يكن فرحا تضاق به إلى سوء الأدب و احذر ممازحة تعود عداوة إن المزاح مقدمة الغضب --- هبة الله بن سلامة

    مما قيل في العزة و الشرف :
    عش عزيزا أو مت و أنت كريم بين طعن القنا و خفق البنود --- المتنبي
    لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم ---المتنبي
    يهون علينا أن تصاب جسومنا و تسلم أعراض لنا و عقول --- المتنبي
    إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم --- فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم --- المتنبي

    مما قيل في الإرادة :
    إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر ولا بد لليل أن ينجلي و لا بد للقيد أن ينكسر ---أبو القاسم الشابي
    على قدر أهل العزم تأتي العزائم و تأتي عل قدر الكرام المكارم --- المتنبي
    و تعظم في عين الصغير صغارها و تصغر في عين العظيم العظائم ---المتنبي

    مما قيل في الطموح :
    تريدين إتيان المعالي رخيصة و لا بد دون الشهد من إبر النحل --- المتنبي
    إذا كانت النفوس كبارا تعبــت في مرادهــا الأجســام --- المتنبي
    لا تحسبن المجد تمرا أنت اكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر --- شاعر

    مما قيل في الموت :
    و إذا لم يكن من الموت بدّ فمن العار أن تموت جبانا --- المتنبي
    الردى للأنام بالمــرصـاد كل حي منه على ميــعاد --- علي بن عرام

    مما قيل في الوعد:
    لاخير في وعد إذا كان كاذبا و لا خير في قول إذا لم يكن فعل --- النسابوري
    إن الكريم إذا حباك بموعد أعطاكه سلسا بغير مطال --- الإمام علي بن أبي طالب
     
    اكرام براءة, ‏6 جانفي 2017 على 21:34
    #1
  2. جيهان جوجو

    جيهان جوجو
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    عالمي الخاص^^
    السلام عليكم
    بارك الله فيك على الحكم القيمة^^
    +
    ينقل الى المكان المناسب
     
    جيهان جوجو, ‏6 جانفي 2017 على 21:39
    #2
  3. اكرام براءة

    اكرام براءة :: عضو مُتميز ::

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    و عليكم السلام و رحمة الله

    و فيكم بارك الله و سدد خطاكم ^^
     
    جيهان جوجو معجب بهذا.
    اكرام براءة, ‏6 جانفي 2017 على 21:42
    #3
  4. Asseli Queen

    Asseli Queen :: عضو بارز ::

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    بارك الله فيك
     
    Asseli Queen, ‏6 جانفي 2017 على 21:52
    #4
  5. اكرام براءة

    اكرام براءة :: عضو مُتميز ::

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    و فيكم بارك الله و سدد خطاكم ^^
     
    اكرام براءة, ‏6 جانفي 2017 على 21:54
    #5
  6. الفتى المغامر

    الفتى المغامر
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    بارك الله فيك
     
    الفتى المغامر, ‏6 جانفي 2017 على 21:59
    #6
  7. اكرام براءة

    اكرام براءة :: عضو مُتميز ::

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    و فيكم بارك الله "
     
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    اكرام براءة, ‏6 جانفي 2017 على 22:04
    #7
  8. Abd Ellatif erti

    Abd Ellatif erti :: عضو منتسِب ::

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    و إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا
     
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    Abd Ellatif erti, ‏6 جانفي 2017 على 23:29
    #8
  9. اكرام براءة

    اكرام براءة :: عضو مُتميز ::

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    و صدق أمير الشعراء لما قالها

    سرني قدومك و ردك أخي عبد اللطيف ^^
     
    جيهان جوجو معجب بهذا.
    اكرام براءة, ‏6 جانفي 2017 على 23:31
    #9

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