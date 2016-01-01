مقتطفات من جنازة



أنا راني الحمد لله بخير



اليوم وبما أنو مع الأسف في عايلتنآ كثرت أخبار الموت

وكل يوم يعيطولنا لجنازة فلان وفلانة تفكرت أجواء الجنازة بمناسبة

وفاة وحدة بعد من عايلتنا ربي يرحمها ويجعل مثواها الجنة



مالا تفكرت الجنازة تاع يما (يعني جدة) وتفكرت أجواءها !!

وتفكرت بزاف أمور جرحوني في هذيك الفترة وحبيت نحكي

على أجواء الجنازة في بلادنا ومتأكدة بلي راهي تتطابق بزاف

مع بعضها مهما اختلفت الأماكن لا لشيء إلا لأنو الناس قلوبها

تبدلت وتحجرت وراحت هيبة الموت عندهم !!



مثلا من الأجوآء:

يوصلك خبر موت إنسان عزيز عليك تدخل في حالة هستيريا مش

عارف روحك واش راك تعمل ولا واش راك تقول وتحتاج الناس لي تصبرك

مالا يجو الناس يعزّيو وتشوف غاشي كبير تقول ما شاء الله بصح الغاشي

هذا الكل يجي يزيد عليك إلا من رحم ربي !!



* كان شافوك تبكي بحرقة يتلمو فوق راسك ويتخالاو هذي شكون ؟

واش تكونلها المرحومة ؟ جداتها ... آآآه وي جداتها يحبوها !!

تتخيلهم في راسك كي شغل يسقسو ع النسب واش تكون باه

يشوفو إذا عندك حق تبكي بحرقة هك ولا لا !!!

{ مسآء الليل عليكم واش حوالكم ان شاء الله كامل بخيرأنا راني الحمد لله بخيراليوم وبما أنو مع الأسف في عايلتنآ كثرت أخبار الموتوكل يوم يعيطولنا لجنازة فلان وفلانة تفكرت أجواء الجنازة بمناسبةوفاة وحدة بعد من عايلتنا ربي يرحمها ويجعل مثواها الجنةمالا تفكرت الجنازة تاع يما (يعني جدة) وتفكرت أجواءها !!وتفكرت بزاف أمور جرحوني في هذيك الفترة وحبيت نحكيعلى أجواء الجنازة في بلادنا ومتأكدة بلي راهي تتطابق بزافمع بعضها مهما اختلفت الأماكن لا لشيء إلا لأنو الناس قلوبهاتبدلت وتحجرت وراحت هيبة الموت عندهم !!مثلا من الأجوآء:يوصلك خبر موت إنسان عزيز عليك تدخل في حالة هستيريا مشعارف روحك واش راك تعمل ولا واش راك تقول وتحتاج الناس لي تصبركمالا يجو الناس يعزّيو وتشوف غاشي كبير تقول ما شاء الله بصح الغاشيهذا الكل يجي يزيد عليك إلا من رحم ربي !!* كان شافوك تبكي بحرقة يتلمو فوق راسك ويتخالاو هذي شكون ؟واش تكونلها المرحومة ؟ جداتها ... آآآه وي جداتها يحبوها !!تتخيلهم في راسك كي شغل يسقسو ع النسب واش تكون باهيشوفو إذا عندك حق تبكي بحرقة هك ولا لا !!!

يا سيدي قلقت وسمعت بجنازة قايمة قلت نروح نفرغ قلبي

ورحت للجنازة وبردت قلبي بلبكى لقيت أوكازيون تسالوني !!

}



* الجمهور الكل يجي يسلم عليك ربعة وانت وجهك ملبط من الدموع

الجمهور الكل كان لاباس عليه كي وصل لوجهك يسلم يولي يبكي

الجمهور الكل يبكي بكاء الهمج في الوقت لي انت صابر !! شغل زعمة

يـpـروvـيلك بلي راه يحب الإنسان لي توفالك !! بلبكى هذا تاع الجهّال

الجمهور الكل يبقى يتغذا ويتعشا ويزيد عليك تولي مش عارف تحزن

على لي راحلك ولا تجري من ومن باه تسربي لغذا ولعشا !!



* وقت يجيبو الميت يشوفوه أهلو الجمهور الكل يتلم ما يخليلكش الدالة !!

في جنازة يما احنا محروقين نستناو فيهم يجيبوها من سبيطار ووقت وصلت

قلنا راهم جابوها تتلاحلك وحدة من حيث لا تحتسب تقولك شكون جابو؟

شكون لي جات؟ تولي معرف تبكي على لي توخدتي فيها ولا تخبطي مولات

السؤال الغبي هذا مي تنعل الشيطان في الدقيقة اللخرة وتجاوبها !!!

{

يعني شكون رح يجي مثلا ولا شكون رح يجيبو !! والله يما ماتت ع الصباح

تاع ربي ومن الصباح وهي تسنى في الدفن وقلقت قالت نروح ندور شوية وسع

نرجع وطالت ما رجعت راحو جابوها قلنا وقت يا ربي ما ندفنوها !!!!