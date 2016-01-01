مقتطفات من جنازة

مسآء الليل عليكم واش حوالكم ان شاء الله كامل بخير أنا راني الحمد لله بخير اليوم وبما أنو مع الأسف في عايلتنآ كثرت أخبار الموت وكل يوم يعيطولنا لجنازة فلان وفلانة تفكرت أجواء الجنازة بمناسبة وفاة وحدة بعد من عايلتنا ربي يرحمها ويجعل مثواها الجنة مالا تفكرت الجنازة تاع يما (يعني جدة) وتفكرت أجواءها !! وتفكرت بزاف أمور جرحوني في هذيك الفترة وحبيت نحكي على أجواء الجنازة في بلادنا ومتأكدة بلي راهي تتطابق بزاف مع بعضها مهما اختلفت الأماكن لا لشيء إلا لأنو الناس قلوبها تبدلت وتحجرت وراحت هيبة الموت عندهم !! مثلا من الأجوآء: يوصلك خبر موت إنسان عزيز عليك تدخل في حالة هستيريا مش عارف روحك واش راك تعمل ولا واش راك تقول وتحتاج الناس لي تصبرك مالا يجو الناس يعزّيو وتشوف غاشي كبير تقول ما شاء الله بصح الغاشي هذا الكل يجي يزيد عليك إلا من رحم ربي !! * كان شافوك تبكي بحرقة يتلمو فوق راسك ويتخالاو هذي شكون ؟ واش تكونلها المرحومة ؟ جداتها ... آآآه وي جداتها يحبوها !! تتخيلهم في راسك كي شغل يسقسو ع النسب واش تكون باه يشوفو إذا عندك حق تبكي بحرقة هك ولا لا !!! {يا سيدي قلقت وسمعت بجنازة قايمة قلت نروح نفرغ قلبي ورحت للجنازة وبردت قلبي بلبكى لقيت أوكازيون تسالوني !! } * الجمهور الكل يجي يسلم عليك ربعة وانت وجهك ملبط من الدموع الجمهور الكل كان لاباس عليه كي وصل لوجهك يسلم يولي يبكي الجمهور الكل يبكي بكاء الهمج في الوقت لي انت صابر !! شغل زعمة يـpـروvـيلك بلي راه يحب الإنسان لي توفالك !! بلبكى هذا تاع الجهّال الجمهور الكل يبقى يتغذا ويتعشا ويزيد عليك تولي مش عارف تحزن على لي راحلك ولا تجري من ومن باه تسربي لغذا ولعشا !! * وقت يجيبو الميت يشوفوه أهلو الجمهور الكل يتلم ما يخليلكش الدالة !! في جنازة يما احنا محروقين نستناو فيهم يجيبوها من سبيطار ووقت وصلت قلنا راهم جابوها تتلاحلك وحدة من حيث لا تحتسب تقولك شكون جابو؟ شكون لي جات؟ تولي معرف تبكي على لي توخدتي فيها ولا تخبطي مولات السؤال الغبي هذا مي تنعل الشيطان في الدقيقة اللخرة وتجاوبها !!! {يعني شكون رح يجي مثلا ولا شكون رح يجيبو !! والله يما ماتت ع الصباح تاع ربي ومن الصباح وهي تسنى في الدفن وقلقت قالت نروح ندور شوية وسع نرجع وطالت ما رجعت راحو جابوها قلنا وقت يا ربي ما ندفنوها !!!!} * والله تحيرلك من الأسئلة الغبية !! وعلى قد ما تجاوب يزيدو في الغباء جاوبناها شكون جابو ولات في منين جابوها قال من سبيطار ولات في واش من سبيطار تاع لبلاد ولا تاع الأجور الغربية يعني واش فرقت مثلا !!! لمرا رح ندفنوها وش فرقت درك منين جابوها ووين ماتت !!! لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم !! * وكي تتخيل للحظة بلي فضو الناس الغريبة في الجنازة تتفلقلك وحدة ع الجلد وتقولك درتو غير الجاري والدجاج !!جاري بلا سلطة !! كون غير درتو لحميص !! والله الجنازة تاع بشير فاتت روعة دارو فيها الجاري والكفتة والدجاج لمحمر والسلطة والديسار تفاح وبنان والسهرة التاي والمكسرات وحفيداتو ما شاء الله عليهم يسربو ليه ليه !!!! تحسها تمعني عليك شغل أنا حفيدتها ما نسربيش ليه ليه ودرحتها في الـ Menu !!!! أستغفر الله وأتوب إليه أخرجوا من راسنا يا عيباد الله ولينا قريب كي يموتلنا إنسان نسترو لخبر ولا ياكلونا وكان ما عباش لبنادم لكراسا من برا كي يكملو الـ 3 أيام تلقاهم يجو النهار الرابع نوغمال !! يسمعو بجنازة يكونو دبرو فيها ماكلة تاع 3 أيام غذا وعشا وقهوة !! لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصيتي كي نموت ادعولي بالرحمة من بعيد ما تقلقوش دارنا بجاه ربي سبحانو المفروض أهل الميت ما يشعلوش النار في دارهم 3 أيام والناس لي يجيبولهم الماكلة مي رانا وصلنا لزمان وين حابين نعملولهم Menu تاع ريسطورون !! اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا واحسن خاتمتنا - كان هذا الموضوع برعاية قلبي تعمر من كثر ما سمعت بأخبار الموت -