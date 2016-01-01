تحضير نص الأراضي القاحلة للسنة الثالثة متوسط

الفكرة العامة: خطورة ظاهرة التصحر و دور الانسان في ظاهرة التصحير. الافكار الاساسية: 1.توسع مفهوم الصحراء ليشمل اكثر من الرمال انماطا اخرى كلمناطق القطبية والاراضي الجرداء. 2.تاثير انشطة الانسان الفلاحية والصناعية في الارض المغزى: التصحر ظاهرة خطيرة تهدد الاراضي الخضراء لذلك يجب تكثيف الجهود لمحاربتها فسلامة الارض سلامة لنا. البناء الفني: التصحر: هو ظاهرة طبيعية تنتج عن التغيرات المناخية. التصحير:هو ظاهرة يتسبب فيه الانسان اثناء تدخله لممارسة انشطته المختلفة. الكلمات التي توحي بالجفاف في النص هي ( صحراء.كثبان رملية.الفيافي.القفار.) الكلمات التي توحي بالخصوبة هي( مياه ..سهوب. ثلوج.شتاء.برودة.سواحل.زراعة كثيفة.) تدل لفظة الشاردين بالضياع و الانعزال و عدم الاستقرار.