تحضير نص الأراضي القاحلة للسنة الثالثة متوسط

الفكرة العامة:

خطورة ظاهرة التصحر و دور الانسان في ظاهرة التصحير.



الافكار الاساسية:

1.توسع مفهوم الصحراء ليشمل اكثر من الرمال انماطا اخرى كلمناطق القطبية والاراضي الجرداء.

2.تاثير انشطة الانسان الفلاحية والصناعية في الارض



المغزى:

التصحر ظاهرة خطيرة تهدد الاراضي الخضراء لذلك يجب تكثيف الجهود لمحاربتها فسلامة الارض سلامة لنا.



البناء الفني:

التصحر: هو ظاهرة طبيعية تنتج عن التغيرات المناخية.

التصحير: هو ظاهرة يتسبب فيه الانسان اثناء تدخله لممارسة انشطته المختلفة.

الكلمات التي توحي بالجفاف في النص هي ( صحراء.كثبان رملية.الفيافي.القفار.)

الكلمات التي توحي بالخصوبة هي( مياه ..سهوب. ثلوج.شتاء.برودة.سواحل.زراعة كثيفة.)

تدل لفظة الشاردين بالضياع و الانعزال و عدم الاستقرار. ​