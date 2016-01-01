تحضير نص الأراضي القاحلة للسنة الثالثة متوسط

الموضوع في 'منتدى سنة ثالثة متوسط' نشر بواسطة الفتى المغامر, ‏6 جانفي 2017 على 22:30.

  1. الفتى المغامر

    الفتى المغامر
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    الفكرة العامة:
    خطورة ظاهرة التصحر و دور الانسان في ظاهرة التصحير.

    الافكار الاساسية:
    1.توسع مفهوم الصحراء ليشمل اكثر من الرمال انماطا اخرى كلمناطق القطبية والاراضي الجرداء.
    2.تاثير انشطة الانسان الفلاحية والصناعية في الارض

    المغزى:
    التصحر ظاهرة خطيرة تهدد الاراضي الخضراء لذلك يجب تكثيف الجهود لمحاربتها فسلامة الارض سلامة لنا.

    البناء الفني:
    التصحر: هو ظاهرة طبيعية تنتج عن التغيرات المناخية.
    التصحير:هو ظاهرة يتسبب فيه الانسان اثناء تدخله لممارسة انشطته المختلفة.
    الكلمات التي توحي بالجفاف في النص هي ( صحراء.كثبان رملية.الفيافي.القفار.)
    الكلمات التي توحي بالخصوبة هي( مياه ..سهوب. ثلوج.شتاء.برودة.سواحل.زراعة كثيفة.)
    تدل لفظة الشاردين بالضياع و الانعزال و عدم الاستقرار.
     
    الفتى المغامر, ‏6 جانفي 2017 على 22:30
    #1

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