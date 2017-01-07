نظام آي أو إس 10 يعمل على 76% من أجهزة آبل المحمولة

حدّثت شركة آبل إحصائياتها الخاصة باستخدام إصدارات نظام تشغيل أجهزتها المحمولة، آي أو إس iOS، والتي أظهرت أن الإصدار العاشر الأحدث أصبح يعمل على أكثر من ثلاثة أرباع الأجهزة المدعومة، وذلك بعد نحو أربعة أشهر من إطلاقه لعموم المستخدمين. وبحسب الأرقام الجديدة، فقد شهد نظام آي أو إس 10 زيادة بنسبة 13% خلال المدة بين نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ومطلع شهر كانون الثاني/يناير الجاري، إذ ارتفعت نسبته من 63% إلى 76% حتى تاريخ يوم الأربعاء الماضي. وفيما يتعلق بباقي إصدارات نظام آي أو إس، المشغل لهواتف آيفون الذكية وحواسب آيباد اللوحية وأجهزة آيبود تتش، فيشكل الإصدار التاسع ما نسبته 18%، بينما تشكل الإصدارات السابقة نحو 6%. وكانت عملاقة التقنية الأميركية أطلقت نظام آي أو إس 10، الذي قالت في وقت سابق إنه حظي بأعلى معدل اعتماد بين جميع إصدارات النظام، لعموم المستخدمين في شهر أيلول/سبتمبر الماضي. وجاء آي أو إس 10 بالعديد من المزايا الجديدة، بما في ذلك إعادة تصميم تجربة تطبيق التراسل “مسجز” Messages، وتطبيق التراسل “آيمسج” iMessage، بالإضافة إلى تصميم جديد لتطبيقي الخرائط والموسيقى، وتطبيق جديد لإدارة الأجهزة المنزلية المتصلة بالإنترنت. وبخلاف أرقام آبل، تقول شركة التحليلات “فيكسو” Fiksu إن نظام آي أو إس 10 يُشغل نحو 83% من أجهزة الشركة المدعومة، وذلك بعد نحو 114 يومًا من إطلاقه، وهي تعتمد في هذه الأرقام على تحليل تصفح الويب عبر الأجهزة المحمولة، بينما تعتمد آبل على الأجهزة التي زارت متجرها الإلكتروني آب ستور. يُشار إلى أن الإصدار الفرعي ذا الرقم 10.2 صدر لعموم المستخدمين في شهر كانون الأول/ديسمبر الفائت، ويُتوقع صدور النسخة التجريبية الأولى للإصدار 10.3 يوم الثلاثاء المقبل. ومن بين المزايا التي وفرها الإصدار 10.2، تطبيق التلفاز الجديد TV، ورموز تعبيرية جديدة، وتحسينات على ميزة الصور الحية Live Photos، إضافة إلى مزايا أخرى. يُذكر أن نظام التشغيل آي أو إس 10 متوافق مع هواتف آيفون 5 وما بعده، وحواسب آيباد ميني 1 ما بعده والجيل السادس من أجهزة آيبود تتش. المصدر