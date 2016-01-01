خسرت اللغة الفرنسية .. والان أنا أخسر دراستي وأحلامي...

سلام على كل الإخوة و الأخوات ... صار زمننا حقا صعبا جدا لكي تتعلم علما تصرف ملايين .. لا علينا كل واحد يخدم على خبزته, ولكن .. من لا يملك ما يكفي لأجل أن يتعلم لغة ما هل يبقى يراقب فقط , يا أحبتي خسرت لغة كنت اتقنها حقا بسبب اساتذة اضاعونا حتى صرت لا ادرسها اطلاقا تحطمت بسبب ظروفنا الصعبة كذلك كنت كل عامين اتنقل من مدرسة الى مدرسة وكل شيء بحياتي يتغير في شيئا فشيئا , ما أفعل جربت كل الطرق لاتعلم اللغة الفرنسية من جديد لا فائدة خسرت بسببها دراستي درست تخصصا لا احبه بسبب عدم وجود اللغة الفرنسية , والان تخليت عن دراستي فقد خسرت احلامي بسبب لغة .. انني اريد ان احاول مجددا لاجل والداي غير راضيان علي فما وصلت اليه شمت فيهم الناس وهذا بسببي انا الوحيدة التي وصلت للجامعة ببيتنا بعد اختي الكبرى , وانني حقا اغار حين ارى الكثير يتحدث بالفرنسية وكثيرا من اللغات حقا , لا يهمني اللباس ولا الازياء ولا كم اخذت مهرا البنات لا اهتم سوى ان ادرس واتعلم لغات تساعدني لاطلع على ثقافةالعالم كذلك والله هناك كتب بالفرنسية تعجبني حين يحدثونني عنها لكن لا افقه شيئا في تلك اللغة ,, اطلت عليكم اعذروني لكنني حقا احتاج تعلمها لكن كيف ؟ ارجوكم لا تحدثوني عن الكتب فهي لم تفذني لا اجد دعما اتمنى من يستطيع افاذتي ان لا يبخل و السلام عليكم..