هدف وحيد يسيطر على تفكير زيدان يسيطر هدف وحيد على تفكير الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، وهو قيادة ناديه لتحقيق "الثلاثية" للمرة الأولى في تاريخه، هذا الموسم. وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، المقربة من النادي الملكي، في تقرير نشرته اليوم، السبت، "حلم الثلاثية لا يسيطر على زيدان وحده، ولكن إدارة النادي برئاسة فلورنتينو بيريز تحلم بنفس الإنجاز، بالإضافة إلى اللاعبين وجماهير النادي". وأضافت "الفريق الذي خاض 38 مباراة متواصلة في جميع المسابقات دون أي هزيمة، يهدف للفوز بدوري أبطال أوروبا للعام الثاني على التوالي، والتتويج بلقب الليجا، وحصد كأس ملك إسبانيا". وتابعت الصحيفة "ريال مدريد اقترب كثيرًا من تحقيق الثلاثية قبل 15 عامًا في عصر الجلاكتيكوس"، في إشارة إلى موسم 2001-2002، حينما حصد الفريق لقب دوري الأبطال، إلا أنه فقد لقب الليجا لصالح فالنسيا، كما خسر نهائي كأس الملك أمام ديبورتيفو لاكورونيا. وتسعى كتيبة زيدان لتحقيق الإنجاز الغائب عن تاريخ النادي الملكي، والذي تمكنت 7 فرق فقط في أوروبا من تحقيقه، وهي سيلتيك الأسكتلندي (1967)، وأياكس الهولندي (1972)، وأيندهوفين الهولندي (1988)، ومانشستر يونايتد الإنجليزي (1999)، وبرشلونة الإسباني (2009، و2015)، وإنتر ميلان الإيطالي (2010)، وبايرن ميونيخ الألماني (2013). وتقول "ماركا"، "هناك ثقة كبيرة في إمكانية تحقيق ريال مدريد لحلم الثلاثية هذا الموسم، بالنظر إلى الأداء الذي يقدمه فريق زيدان طوال هذا الموسم". واختتمت الصحيفة تقريرها، بالقول "في كل موسم، كان الهدف الأول لريال مدريد هو الفوز بدوري الأبطال، ولكن في موسم استثنائي هكذا للفريق، فإن الهدف الوحيد هو تحقيق الثلاثية". المصدر : كووورة