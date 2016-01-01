بالأرقام: عام ناجح لزيدان مع ريال مدريد احتفل الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، بعام كامل على تولى الفرنسي زين الدين زيدان، مهمة تدريب الملكي. وكان ريال مدريد قد أعلن في مثل هذا اليوم من العام الماضي، عن تولي الفرنسي زيدان مهمة تدريب الفريق الأول خلفًا لرافا بينيتيز. زيدان أضاف لريال مدريد في هذا العام لقبًا في دوري أبطال أوروبا هو الـ 11 في تاريخ الفريق، بالإضافة لكأس السوبر الأوروبي، واللقب الـ 2 في تاريخ النادي في مسابقة كأس العالم للأندية، كما أن الفريق حقق حتى الآن 37 مباراة دون خسارة في مختلف المسابقات. أول مباراة لزين الدين زيدان كانت 9 يناير/كانون ثاني الماضي أمام ديبورتيفو لاكورونيا، وانتهت بفوز ريال مدريد 5-0. أما صحيفة "ماركا" الإسبانية تغنت بالمدرب زيدان، الذي كان أسطورة مع الفريق كلاعب، ومساعد مدرب، وهو الأن يُكمل أسطورته كمدرب. ورصدت الصحيفة مشوار زيدان مع الفريق الملكي بالأرقام، فقد خاض مع الريال 53 مباراة حصد فيها الفوز في 40 مباراة، وتعادل في 11، وخسر في مباراتين فقط. بينما سجل لاعبو ريال مدريد 150 هدفًا في مرمى الأندية التي لعب أمامها، بينما تلقت شباك كيلور نافاس وكيكو كاسيا 48 هدفًا فقط. المصدر : كووورة