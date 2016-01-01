بالأرقام: عام ناجح لزيدان مع ريال مدريد

احتفل الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، بعام كامل على تولى الفرنسي زين الدين زيدان، مهمة تدريب الملكي.



وكان ريال مدريد قد أعلن في مثل هذا اليوم من العام الماضي، عن تولي الفرنسي زيدان مهمة تدريب الفريق الأول خلفًا لرافا بينيتيز.



زيدان أضاف لريال مدريد في هذا العام لقبًا في دوري أبطال أوروبا هو الـ 11 في تاريخ الفريق، بالإضافة لكأس السوبر الأوروبي، واللقب الـ 2 في تاريخ النادي في مسابقة كأس العالم للأندية، كما أن الفريق حقق حتى الآن 37 مباراة دون خسارة في مختلف المسابقات.​