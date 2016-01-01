لماذا حين نختلف نفترق ؟؟؟

1/ لمــاذا حين نختلــف.. نفترق ؟؟ ما مدى صحّــة هذه المقولــه ؟؟

2/ ما مدى انتشارهــا في محيطك ؟؟ وكيف كــان تصرفك ؟؟

3/ هل تؤيد الرأي والرأي الآخر لأشخــاص متعصّبون لآرائهم ؟؟