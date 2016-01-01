39 طريقة تُمكنك من حياة أفضل

السلام عليكم و رحمة الله



بوركت على الطرح المميز أختي



أعجبتني هذه " عندمـــا تستيــــقظ في الصبــــاح .. و أنت على قــيد الحياة .. فاحمد الله على ذلك .. "



الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مبارك فيه​