39 طريقة تُمكنك من حياة أفضل

الموضوع في 'منتدى التنمية البشرية وتطوير الذات' نشر بواسطة وردة فواحة, ‏7 جانفي 2017 على 13:40.

  1. وردة فواحة

    وردة فواحة :: عضو منتسِب ::

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    - خصص من وقتك 10 الى 30 دقيقه للمشــي . . و أنت مبتسم


    2- إجلس صامتاً لــمدة 10 دقائـــق يـــومياُ


    3- خصص لنومك 7 ساعات يوميا


    4- عش حياتك بــثلاث أشياء : (( الطاقة + الحماس + العاطفه ))


    5- إلعب ألعاب مسلية يوميا


    6- إقرأ كتباً أكثر من التي قرأتها سنة 2009


    7- خصص وقتا للغذاء الروحي : (( صـــلاة ,, تسبيــح , , , , ))


    8- اقض بعض الوقت مع أشخاص أعمارهم تجاوزت الـ 70 عام ,, و آخرين أعمارهم أقل من 6 أعوام


    9- احلم أكثر خــلال يقظتك


    10- أكــــثر من تناول الأغذيه الطبيعية ,, و اقتصد من الأغذية المعلبة


    11- إشرب كميات كبيرة من الماء


    12- حاول أن تجعل 3 أشخاص يبتسمون يوميا


    13- لا تضيع وقتك الثمين في الثرثرة


    14- انسى المواضيع ,, ولا تذكر شريكة\شريك حياتك بأخطاء قد مضت لأنها سوف تسئ للحظات الحالية


    15- لاتجعل الأفكار السلبية تسيـــطر عليك .. و وفر طاقتك للأمور الإيجابية


    16- إعلم بإن الحياة مدرســـة .. و أنت طالب فيــها .. والمشاكل عبارة عن مسائل رياضية يمكن حــلـــها


    17- كل إفطارك كــالـملـك .. و غداءك كـالأميـــــر .. و عشـــاءك كـالفقيــــــر ..


    18- اِبتسم .. و اضحك أكــــثــــر


    19- الحياة قصيرة جــــدا .... فـــلا تقضـــها في كـــــره الأخــــريـــن


    20- لا تأخذ (( جـمـيـع )) الأمور بجــديــة .. { كــن سـلـسـا و عـقـلانـيـا }


    21- ليــس من الضروري الفوز بجميع المناقشات والمجادلات .. ( وبيت في ربض الجنة لمن ترك الجدال ولو كان محقاً )


    22- اِنسى الماضي بسلبياته ,, حتى لا يفسد مـــســـتــقــبــلك


    23- لا تقارن حيــاتك بغـــيرك .. ولا شريكة\شريك حياتك بالآخريــــن ..


    24- الوحيـــــد المســـؤول عن سعـــادتك (( هو أنــــــت !! ))


    25- سامح الجميع بدون استثناء


    26- ما يعتقده الآخرين عنـــك .. لا عــــلاقة لك بـــه


    27- أحــســن الــظــن بالله .


    28- مهما كانت الأحوال .. (( جيــدة أو سـيـئـة )) ثق بأنها ستتغـــــير


    29- عملك لن يعتني بك في وقت مرضك .. بل أصدقاؤك .. لذلك اِعتـــنــي بــهــم


    30- تخلص من جميع الأشياء التي ليس لها متعة أو منفعة أو جمـــال


    31- الحســد هو مضيعة للوقت (( أنت تملك جميــــع احتياجاتك ))


    32- الأفـــضــــل قادم لا محالــــه


    33- مهما كان شعورك .. فلا تضعف .. بل استيقظ .... و انطلق ..


    34- اِعمل الشيء الــصح دائماً


    35- اِتصل بوالديك .. وعائلتك دائـــماً


    36- كن متفائــــلاً .. وســـعـــيداً ..


    37- أعطي كل يوم .. شيئا مميزاً وجيـــداً للآخريــــن ..


    38- اِحــــــفـــــظ حــــــدودك ..


    39- عندمـــا تستيــــقظ في الصبــــاح .. و أنت على قــيد الحياة .. فاحمد الله على ذلك ..



    منقول
     
    وردة فواحة, ‏7 جانفي 2017 على 13:40
    #1
  2. اكرام براءة

    اكرام براءة :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
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    السلام عليكم و رحمة الله

    بوركت على الطرح المميز أختي

    أعجبتني هذه " عندمـــا تستيــــقظ في الصبــــاح .. و أنت على قــيد الحياة .. فاحمد الله على ذلك .. "

    الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مبارك فيه​
     
    اكرام براءة, ‏7 جانفي 2017 على 13:53
    #2

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