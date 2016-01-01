39 طريقة تُمكنك من حياة أفضل

- خصص من وقتك 10 الى 30 دقيقه للمشــي . . و أنت مبتسم 2- إجلس صامتاً لــمدة 10 دقائـــق يـــومياُ 3- خصص لنومك 7 ساعات يوميا 4- عش حياتك بــثلاث أشياء : (( الطاقة + الحماس + العاطفه )) 5- إلعب ألعاب مسلية يوميا 6- إقرأ كتباً أكثر من التي قرأتها سنة 2009 7- خصص وقتا للغذاء الروحي : (( صـــلاة ,, تسبيــح , , , , )) 8- اقض بعض الوقت مع أشخاص أعمارهم تجاوزت الـ 70 عام ,, و آخرين أعمارهم أقل من 6 أعوام 9- احلم أكثر خــلال يقظتك 10- أكــــثر من تناول الأغذيه الطبيعية ,, و اقتصد من الأغذية المعلبة 11- إشرب كميات كبيرة من الماء 12- حاول أن تجعل 3 أشخاص يبتسمون يوميا 13- لا تضيع وقتك الثمين في الثرثرة 14- انسى المواضيع ,, ولا تذكر شريكة\شريك حياتك بأخطاء قد مضت لأنها سوف تسئ للحظات الحالية 15- لاتجعل الأفكار السلبية تسيـــطر عليك .. و وفر طاقتك للأمور الإيجابية 16- إعلم بإن الحياة مدرســـة .. و أنت طالب فيــها .. والمشاكل عبارة عن مسائل رياضية يمكن حــلـــها 17- كل إفطارك كــالـملـك .. و غداءك كـالأميـــــر .. و عشـــاءك كـالفقيــــــر .. 18- اِبتسم .. و اضحك أكــــثــــر 19- الحياة قصيرة جــــدا .... فـــلا تقضـــها في كـــــره الأخــــريـــن 20- لا تأخذ (( جـمـيـع )) الأمور بجــديــة .. { كــن سـلـسـا و عـقـلانـيـا } 21- ليــس من الضروري الفوز بجميع المناقشات والمجادلات .. ( وبيت في ربض الجنة لمن ترك الجدال ولو كان محقاً ) 22- اِنسى الماضي بسلبياته ,, حتى لا يفسد مـــســـتــقــبــلك 23- لا تقارن حيــاتك بغـــيرك .. ولا شريكة\شريك حياتك بالآخريــــن .. 24- الوحيـــــد المســـؤول عن سعـــادتك (( هو أنــــــت !! )) 25- سامح الجميع بدون استثناء 26- ما يعتقده الآخرين عنـــك .. لا عــــلاقة لك بـــه 27- أحــســن الــظــن بالله . 28- مهما كانت الأحوال .. (( جيــدة أو سـيـئـة )) ثق بأنها ستتغـــــير 29- عملك لن يعتني بك في وقت مرضك .. بل أصدقاؤك .. لذلك اِعتـــنــي بــهــم 30- تخلص من جميع الأشياء التي ليس لها متعة أو منفعة أو جمـــال 31- الحســد هو مضيعة للوقت (( أنت تملك جميــــع احتياجاتك )) 32- الأفـــضــــل قادم لا محالــــه 33- مهما كان شعورك .. فلا تضعف .. بل استيقظ .... و انطلق .. 34- اِعمل الشيء الــصح دائماً 35- اِتصل بوالديك .. وعائلتك دائـــماً 36- كن متفائــــلاً .. وســـعـــيداً .. 37- أعطي كل يوم .. شيئا مميزاً وجيـــداً للآخريــــن .. 38- اِحــــــفـــــظ حــــــدودك .. 39- عندمـــا تستيــــقظ في الصبــــاح .. و أنت على قــيد الحياة .. فاحمد الله على ذلك .. منقول