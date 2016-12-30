سلبيات كاس افريقيا ...

من المعروف دوما ان الانسان بطبعه

يميل الى رؤية الاجابيات في الأمور كلها

متناسيا السلبيات و ان كان وجودها في الأحداث أمر طبيعي



اليوم اطرح بين ايديكم سلبيات كأس افريقيا

في كأس افريقيا عادة ما تظهر مواهب و متعة و تنافس بين الفرق

و لأفريقيا طقوس خاصة في التشجيع و الاحتفال

تجعل كل متتبع يحس بالمتعة في الفسيفساء الأفرقيا



عودة الى سلبيات كأس افريقيا

ابرز السلبيات هي تضرر الأندية بفقدانها للاعبيها المتواجدون في الكان

فنجد أندية في مختلف الدوريات تتعوق بتحول لاعبيها الى العرس الأفريقي

مما يضطرها الى البحث عن البدائل المؤقتة و في ذالك طبعا صرف لأموال اضافية



سلبية اخرى و هي فقدان اللاعبين المشاركون في كأس افريقيا لمناصبهم الأساسية

في أنديتهم بسبب فترة الغياب



سلبية الارهاق الذي يعاني منه لاعبي افريقيا بسبب اللعب في اجواء مختلفة و العودة الى اوربا مرة اخرى



سلبية كثرة المباريات و ضغطها على اللاعبين ما يعرضهمن الى الاصابات في أو بعد الكان



سلبية الاصابات اثناء الكأس بسبب الخشونة المعروفة عند اللاعب الافريقي



حتى اللعب الافريقي الذي لا يشارك مع منتخب بلاده خوفا على فقدان مناصبهم في انديتهم

يتعرضون الى الاقصاء من المنتخب و عقوبات مالية و معنوية و ربما يشكك في وطنيتهم



الامين محمد