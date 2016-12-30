سلبيات كاس افريقيا ...

الموضوع في 'كأس أمم إفريقيا 2017 - الغابون' نشر بواسطة الامين محمد, ‏7 جانفي 2017 على 14:45.

  1. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    من المعروف دوما ان الانسان بطبعه
    يميل الى رؤية الاجابيات في الأمور كلها
    متناسيا السلبيات و ان كان وجودها في الأحداث أمر طبيعي

    اليوم اطرح بين ايديكم سلبيات كأس افريقيا
    في كأس افريقيا عادة ما تظهر مواهب و متعة و تنافس بين الفرق
    و لأفريقيا طقوس خاصة في التشجيع و الاحتفال
    تجعل كل متتبع يحس بالمتعة في الفسيفساء الأفرقيا

    عودة الى سلبيات كأس افريقيا
    ابرز السلبيات هي تضرر الأندية بفقدانها للاعبيها المتواجدون في الكان
    فنجد أندية في مختلف الدوريات تتعوق بتحول لاعبيها الى العرس الأفريقي
    مما يضطرها الى البحث عن البدائل المؤقتة و في ذالك طبعا صرف لأموال اضافية

    سلبية اخرى و هي فقدان اللاعبين المشاركون في كأس افريقيا لمناصبهم الأساسية
    في أنديتهم بسبب فترة الغياب

    سلبية الارهاق الذي يعاني منه لاعبي افريقيا بسبب اللعب في اجواء مختلفة و العودة الى اوربا مرة اخرى

    سلبية كثرة المباريات و ضغطها على اللاعبين ما يعرضهمن الى الاصابات في أو بعد الكان

    سلبية الاصابات اثناء الكأس بسبب الخشونة المعروفة عند اللاعب الافريقي

    حتى اللعب الافريقي الذي لا يشارك مع منتخب بلاده خوفا على فقدان مناصبهم في انديتهم
    يتعرضون الى الاقصاء من المنتخب و عقوبات مالية و معنوية و ربما يشكك في وطنيتهم

    الامين محمد
     
    الامين محمد, ‏7 جانفي 2017 على 14:45
    #1
  2. mira18

    mira18 :: عضو منتسِب ::

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    شكرا لك على الطرح الجمييل
     
    mira18, ‏7 جانفي 2017 على 14:48
    #2
  3. الفتى المغامر

    الفتى المغامر
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    مشكووووةر
    نعم هذه هي السلبيات الكان
     
    الفتى المغامر, ‏7 جانفي 2017 على 14:51
    #3
  4. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    صراحة ...افريقيا و الله حالها يغيض
    ...
    على بيها نهدرو دايما على الايجابيات باه ندرgو الامور ااخرى لي تجري وراء الكوالي
    على العموم شكرا لك يا خونا اين على الالتفاتة
    و بالاك يسمع بيك حياتو يعود يغلقلنا ركن الكان هنا
    ...
    ههه
    شكرا
     
    habchisalaheddin, ‏8 جانفي 2017 على 18:02
    #4
  5. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    اذا غلق لينا الكان رايح نحكي عليه
    راه السيد داخلها غير رقاد في كل حفلة ههههههههههه
     
    habchisalaheddin معجب بهذا.
    الامين محمد, ‏8 جانفي 2017 على 19:53
    #5
  6. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
    :: عضو فريق العمل ::
    كأس أمم أفريقيا 2017

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    الجلفة
    ههههه
    و الله ...​
     
    habchisalaheddin, ‏8 جانفي 2017 على 19:54
    #6

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