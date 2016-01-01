مراحل حل المسألة :









1) فهم المسألة :

2) ابتكار الخطة (خطة الحل) :



3) تنفيذ فكرة الحل :





غالباً ما يتمثل ذلك في إجراء عملية حسابية سهلة بالنسبة للطالب وخاصة إذا كانت فكرة الحل قد توصل إليها الطالب بنفسه .

4) مراجعة الحل :



ويتم ذلك من خلال التحقق من صحة الحل بالتعويض مثلاً أو السير بخطوات الحل عكسياً أو بتجريب طريقة أخرى في الحل ويمكن تعديل خطة بوليا لتوافق المسائل الكلامية في الجبر والمثلثات وذلك على النحو التالي :

1- التعرف على المسألة وتفهمها وذلك من خلال :



- كتابة المسألة بلغة الطالب .



- تحديد المعطيات والمطلوب في المسألة .



- تذكر مسألة ذات علاقة .

2- رسم تخطيطي للمسألة وذلك من خلال :



- رسم شكل توضيحي .

- تحديد المعلومات المتوافرة في صورة جدول أو على الشكل التوضيحي ذاته .



- إبراز العلاقات بين أجزاء المسألة .









3- اختيار المتغير أو المتغيرات ورموزها وذلك من خلال :





- اختيار الرمز المناسب وتحديد معناه .



- التعبير عن المعلومات المرتبطة بهذا الرمز .











4- كتابة المعادلة أو الجملة المفتوحة التي توضح العلاقة بين المعطيات والمطلوب وذلك من خلال :





- استخدام جميع المعلومات في الجملة المفتوحة .



- قراءة المعلومات من الجملة المفتوحة .



- تذكر جملة مفتوحة أو معادلة مشابهة .