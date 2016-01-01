فتاة الاحلام ينتظر







فتاة احلام ينتظر ,ذات حسن وجمال ومال ودين, ولم يخلق الكامل من البشر .



قليلة المهر دائمة البسمة ساطع نورها كالقمر ,تخفف الالم وتداوي الجروح وتؤنس القلب ان كاد ان يتفجر.



من هموم الدنيا واحزانها تخفف بنسمة طيبتها كنسمة الفجر ,رقيقة القلب مثقفة ذكية متخلقة بجمالها تسحر, وتجعل الحياة مليئة بالسرر.



ان تراها تحسبها درر وان منك غضبت تقبل العذر وان منها غضبت تنسيك بكلام موزون كالشعر .



لا تطلب ما هو غالي السعر وجعلت البساطة لها مشعر.



مطيعة لما تقول وعلى جنونك تصبر, وناصحة ان ظللت الطريق وان ذهنك باشواك الحياة تعثر, ومصغية لافكارك وتنسقها كي لا تتبعثر.



محبة لاهلك وكانهم اهلها وعليهم لا تتكبر , مربية لاولادك على حب الله ورسوله بهم تفخر .



امام الشدائد قوية كالصخر تساندك في السراء والضرر .



بحبها وعطفها تنسيك قساوة البشر .



وان بكت فلدموعها لا تستحقر فهي مصدر قوتها, المراة ارض الحنان تسقيها بدموعها كي لا يصيبها الجفاف والتصحر ...



او بعد هذا لفتاة الاحلام ستبقى مكتوف الايدي تنتظر .



فماذا صنعت لتنال الجوهرة الثمينة وتستحق الكنز النادر ولقب الاجدر .



كن طيبا لتنال الطيبة ولا تقل لم تاتي الفتاة وبي الزمان قد غدر.



فربما ليست الجدير بكسب النوادر.





