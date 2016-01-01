كبرياء قلم

أختي الكريمة مريم..

إعجابي وتقديري.. أزفّهما إليكِ..

مع بقات من الشّكر.. على هذا الجمال..

ترتسم هنا أحاسيس جميلة.. وتتألق هنا حروف فاخرة..

بكبرياء فاخر..

كلماتكِ ثائرة.. رقيقة.. أخّاذة..

مشبعة بعزّة النفس.. بالكبرياء المحمود..

أتوه بين السّطور.. من رقّة وروعة الحرف..

سلمتِ وسلمتْ أناملكِ.. ودمتِ بكلّ خير وسعادة..

تحياتي يا فاضلة. ​