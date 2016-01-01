أخبرني تجادل في قلم يتحدى كبرياء الرجولة وأنت لاتعلم كيف ومتى و أين اكتسب الغرور فلاشيء في الأخير ولد من عدم و الأيام تغير طباع القلوب مثلما تغير بين طياتها أحداثها فذلك القلم وذلك القلب المغرور ماهو إلا قلب ضعيف في قوته حزين في فرحه منكسر في جبروته ذلك القلب قلب أنثى كان يوما بريئا طيبا حنونا متواضعا مثل القمر هو في السماء ولكن صورته في الأرض على وجه الماء ذلك القلب قلب انكسر قلب منح الحب ولم يخذل ولم يقصر ولم يخن قلب ضحى بكل شيء في سبيل أن يسعد قلبا آخر ولكنه في آخر المطاف علم أن تلك الطيبة وذلك الحنان ماهو إلا وسيلة يستغلها به غيره ذلك القلب المغرور الذي أمامك لم تكن تلك حاله قبل أعوام مضت ولم يتمنى يوما أن يكون كذلك ولكن ......... لا تعجب من كبرياء قلم و دع عنك العتب وسل بلطف و أدب مابال هذا الكبرياء وأين كان مولده فلا شيء خلق من عدم ولابد أن وراء كل قلم ألف حكاية وألف دمعة وألف محنة تلك المغرورة ليست تتحدى الرجولة وليست تشهر سيوف كلماتها لتبارز بها الفرسان على الورق ولكنها تخفي ضعفا واضحا وضوح الشمس وسط النهار ومتعمدة هي تعلو بكبريائها تلك هي قصة كبرياء القلم فلا تعجب و ذلك الكبرياء ولد في قلب تلقى الطعنات تباعا فلا تعجب من كبرياء قلم فوراء كل قلم حكاية