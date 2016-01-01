كبرياء قلم

الموضوع في 'منتدى بـوح الـقلم الحـر [ كـتابات حـصرية ]' نشر بواسطة sanaya, ‏7 جانفي 2017 على 17:00.

  1. sanaya

    sanaya :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏8 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    116
    الإعجابات المتلقاة:
    198
    نقاط الجوائز:
    31
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر
    أخبرني تجادل في قلم يتحدى كبرياء الرجولة
    وأنت لاتعلم كيف ومتى و أين اكتسب الغرور
    فلاشيء في الأخير ولد من عدم
    و الأيام تغير طباع القلوب
    مثلما تغير بين طياتها أحداثها
    فذلك القلم وذلك القلب المغرور
    ماهو إلا قلب ضعيف في قوته
    حزين في فرحه
    منكسر في جبروته
    ذلك القلب قلب أنثى
    كان يوما بريئا طيبا حنونا
    متواضعا
    مثل القمر هو في السماء
    ولكن صورته في الأرض على وجه الماء
    ذلك القلب
    قلب انكسر
    قلب منح الحب ولم يخذل ولم يقصر ولم يخن
    قلب ضحى بكل شيء
    في سبيل أن يسعد قلبا آخر
    ولكنه في آخر المطاف
    علم أن تلك الطيبة وذلك الحنان
    ماهو إلا وسيلة يستغلها به غيره
    ذلك القلب المغرور الذي أمامك
    لم تكن تلك حاله قبل أعوام مضت
    ولم يتمنى يوما أن يكون كذلك
    ولكن .........



    لا تعجب من كبرياء قلم
    و دع عنك العتب
    وسل بلطف و أدب
    مابال هذا الكبرياء
    وأين كان مولده
    فلا شيء خلق من عدم
    ولابد أن وراء كل قلم
    ألف حكاية
    وألف دمعة
    وألف محنة
    تلك المغرورة ليست تتحدى الرجولة
    وليست تشهر سيوف كلماتها
    لتبارز بها الفرسان على الورق
    ولكنها تخفي ضعفا واضحا
    وضوح الشمس وسط النهار

    ومتعمدة هي تعلو بكبريائها

    تلك هي قصة كبرياء القلم
    فلا تعجب
    و ذلك الكبرياء ولد في قلب
    تلقى الطعنات تباعا
    فلا تعجب من كبرياء قلم
    فوراء كل قلم حكاية
     
    فارس البوح معجب بهذا.
    sanaya, ‏7 جانفي 2017 على 17:00
    #1
  2. ملامح شاعر

    ملامح شاعر
    :: مشرف ::
    منتدى بـوح الـقلم الحـر     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
    ‏17 جانفي 2015
    المشاركات:
    700
    الإعجابات المتلقاة:
    1,412
    نقاط الجوائز:
    51
    يولد من القلب المكسور الكبرياء
    وتونع من كثرت الطعنات حروف باكيات
    أبدعت رغم الكلمات الحزينة
    سلم قلبك من كل حزن ودام قلمك بكبريائه
     
    sanaya و فارس البوح معجبون بهذا.
    ملامح شاعر, ‏7 جانفي 2017 على 17:23
    #2
  3. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 ماي 2016
    المشاركات:
    460
    الإعجابات المتلقاة:
    1,193
    نقاط الجوائز:
    41
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الجزائر العاصمة
    أختي الكريمة مريم..
    إعجابي وتقديري.. أزفّهما إليكِ..
    مع بقات من الشّكر.. على هذا الجمال..
    ترتسم هنا أحاسيس جميلة.. وتتألق هنا حروف فاخرة..
    بكبرياء فاخر..
    كلماتكِ ثائرة.. رقيقة.. أخّاذة..
    مشبعة بعزّة النفس.. بالكبرياء المحمود..
    أتوه بين السّطور.. من رقّة وروعة الحرف..
    سلمتِ وسلمتْ أناملكِ.. ودمتِ بكلّ خير وسعادة..
    تحياتي يا فاضلة.
     
    sanaya معجب بهذا.
    فارس البوح, ‏7 جانفي 2017 على 20:47
    #3
  4. sanaya

    sanaya :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏8 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    116
    الإعجابات المتلقاة:
    198
    نقاط الجوائز:
    31
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر
    والله شكرا أخي على مرورك على صفحتي
    و سلمت أنت أيضا من الأحزان
    و شكرا
     
    sanaya, ‏7 جانفي 2017 على 21:12
    #4
  5. sanaya

    sanaya :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏8 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    116
    الإعجابات المتلقاة:
    198
    نقاط الجوائز:
    31
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر
    وسعادتي بمرورك كالعادة أخي فارس البوح عظيمة فألف شكر لمرورك على متصفحي
     
    sanaya, ‏7 جانفي 2017 على 21:13
    #5

مشاركة هذه الصفحة