خماسية ملكية في احتفال رونالدو بالكرة الذهبية

اكتسح ريال مدريد ضيفه غرناطة بخماسية نظيفة في المرحلة 17 من الدوري الإسباني على أرضية ملعب سانتياغو برنابيو اليوم السبت. ​

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وسجل إيسكو (21 و31) والفرنسي كريم بنزيمة (20) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (27) والبرازيلي كاسيميرو (58) أهداف المباراة. ​

وحمل الفوز الذي سمح لريال بالابتعاد بالصدارة مؤقتاً عن برشلونة الثاني وإشبيلية الثالث بفارق 6 و7 نقاط على التوالي، نكهة مميزة لأنه عادل الرقم القياسي من حيث عدد المباريات المتتالية دون هزيمة في جميع المسابقات وقدره 39 مباراة. ​

وأصبح ريال الذي تعود هزيمته الأخيرة إلى السادس من نيسان/ابريل حين سقط أمام فولفسبورغ الألماني 0-2 في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، يتشارك الرقم القياسي مع غريمه برشلونة الذي حققه خلال موسم 2015-2016. ​

سجل كريم بنزيمة هدفه العاشر في مرمى غرناطة ليصبح هذا الأخير المنافس المفضل للفرنسي. ​

وصار رصيد ريال 40 نقطة (من 16 مباراة له لقاء مؤجل مع فالنسيا) بينما تجمد رصيد غرناطة عند النقطة 9 في المركز 19. ​

وحافظ ريال على سجله الخالي من الهزائم في الدوري فقط للمباراة الثامنة والعشرين على التوالي، وهي أفضل سلسلة له منذ 1997 (29 مباراة)، علماً بأن الرقم القياسي لعدد المباريات دون هزيمة في الدوري يحمله ريال سوسييداد (38 بين 29 نيسان/ابريل 1979 و11 ايار/مايو 1980). ​

وستكون الفرصة قائمة أمام النادي الملكي للانفراد بالرقم القياسي من حيث عدد المباريات المتتالية دون هزيمة، عندما يحل الخميس المقبل ضيفاً على إشبيلية في إياب الدور ثمن النهائي من مسابقة الكأس. ​

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