بعض أعمالي من الكروشيه :$

الموضوع في 'ركن حصريات المهارات اليدوية' نشر بواسطة سكون الفجر, ‏7 جانفي 2017 على 19:43.

  1. سكون الفجر

    سكون الفجر
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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أهلاً بكم أحبتي في الله
    هذا موضوعي الأول في هذا القسم الجميل والذي أتمنى أن أقدم فيه من اليوم فصاعداً أعمالي من الكروشيه والمهارات اليدوية الأخرى
    إن شاء الله

    حبوباتي اضع بين ايديكن هذا المفرش من الكروشيه والذي سأضعه داخل صينية تقديم فناجين القهوة ولقد انهيته قبل قليل بفضل الله ولقد بدأت به في الأمس
    أرجوا أن ينال إعجابكن

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    وهذا الفستان البسيط صنعته لصغيرتي قبل مدة

    [​IMG]

    وهذه أيضاً قطعة صغيرة من الكروشيه توضع تحت الزهريات

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    أرجوا أن يكون عملي قد نال رضاكن واستحسانكن
    للعلم أنا لازلت مبتدئة ولم يفت وقت طويل على تعلمي هذه المهنة الجميلة

    جزاكن الله خيراً على المتابعة
    في أمان الله ❤
     
    ЯέКîά Яồมkà معجب بهذا.
    سكون الفجر, ‏7 جانفي 2017 على 19:43
    #1
  2. ЯέКîά Яồมkà

    ЯέКîά Яồมkà :: طبيبة المنتدى ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    واااو تحفة ربي يبارك
    يسلمو ايديك حبيبتي
     
    ЯέКîά Яồมkà, ‏7 جانفي 2017 على 20:09
    #2

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