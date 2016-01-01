بعض أعمالي من الكروشيه :$

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أهلاً بكم أحبتي في الله

هذا موضوعي الأول في هذا القسم الجميل والذي أتمنى أن أقدم فيه من اليوم فصاعداً أعمالي من الكروشيه والمهارات اليدوية الأخرى

إن شاء الله



حبوباتي اضع بين ايديكن هذا المفرش من الكروشيه والذي سأضعه داخل صينية تقديم فناجين القهوة ولقد انهيته قبل قليل بفضل الله ولقد بدأت به في الأمس

أرجوا أن ينال إعجابكن









وهذه أيضاً قطعة صغيرة من الكروشيه توضع تحت الزهريات







أرجوا أن يكون عملي قد نال رضاكن واستحسانكن

للعلم أنا لازلت مبتدئة ولم يفت وقت طويل على تعلمي هذه المهنة الجميلة



جزاكن الله خيراً على المتابعة

في أمان الله ❤ وهذا الفستان البسيط صنعته لصغيرتي قبل مدةوهذه أيضاً قطعة صغيرة من الكروشيه توضع تحت الزهرياتأرجوا أن يكون عملي قد نال رضاكن واستحسانكنللعلم أنا لازلت مبتدئة ولم يفت وقت طويل على تعلمي هذه المهنة الجميلةجزاكن الله خيراً على المتابعةفي أمان الله ❤