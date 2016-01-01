أين أنتم؟....

اهلا اهلا باخت القمر ابنة الحلام

والله الاخوة غائبون لكننا على آثارهم غير مقتدون

وان شااء الله سيرجع الجميع ويكون للبوح صدى فقد عودي وعودينا على جديدك

رجاءا ​