أين أنتم؟....

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الموضوع في 'منتدى بـوح الـقلم الحـر [ كـتابات حـصرية ]' نشر بواسطة قمر الوادي, ‏7 جانفي 2017 على 20:34.

  1. قمر الوادي

    قمر الوادي :: عضو مُشارك ::

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    زرتكم ذات مساء...ألتحف بسمة في الخفاء.....
    فقد إشتقت...واشتقت...واشتقت لحرف...وحرف...وحرف كان هنا.....
    وعشقت جمعا طيب كان هنا...فقلت في همسي "طال انتظارك أيا حروفا وحان القاء....
    جلت ببصري تارة هناك وتارة هنا...علني أجد شمسا أو قمرا لتلك السماء....
    سماء بوح لطالما أمطرت شعرائها هاهنا.....
    عن قدماء بحثت فأتعبني طول التعثر بأطلال ذاع صيتها في الأرجاء....
    أأكذب إن قلت لم أجد لمثيله عنترة...
    أم أكذب إن قلت لم تولد لمثيلتها خنساء.....
    بارك الله أحرفا زانت للبوح سماء.....
    أحرفا سرقت من الحسن حسنه ومن الماء النقاء....أحرفا إستعارت من الورد عطرا طاهرا....
    لكن.......اعذرني يا من أبحث عنه فلست هنا....ادعني مغرورة وحاشى أن يعرف عني التكبرا....فمن انا الا ابنتك ايتها الاحرف الصماء.....
    لكن معشوقي حرف ناري يزلزل براكين البوح جمعاء.....يكون الجمال ويأخذ من درر الكون النقاء.....
    وسيافي حرف ينتقد الحرف فيضاهي الجمال جمالا فيزيده روعة ونقاء .....
    أين انت أيا غائبا عن ساحة الخلان....أين أنت أيا أحرفا عذراء..........
    .....
    ...جئتكم اليوم زائرة.....بل للسبيل عابرة....فهلا أهديتموني بضع ورود بيضاء منقوش عليها: أن اهل الشعر والنقد مازالوا هنا"....
    ......" تحية لكل من عرف جنان......اشتقت لهمس حروفكم الساحرة....
     
    حكاية قمر معجب بهذا.
    قمر الوادي, ‏7 جانفي 2017 على 20:34
    #1
  2. hakim story

    hakim story
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    اهلا اهلا باخت القمر ابنة الحلام
    والله الاخوة غائبون لكننا على آثارهم غير مقتدون
    وان شااء الله سيرجع الجميع ويكون للبوح صدى فقد عودي وعودينا على جديدك
    رجاءا
     
    hakim story, ‏8 جانفي 2017 على 21:08
    #2
  3. حكاية قمر

    حكاية قمر
    :: مشرفة ::
    أقسام الأدب والثقافة     طاقم المشرفات

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    يا ريت لو يعود الحال لما كان عليه
    أهلا بالقمر نورتينا ولكم اشتقت لكِ ولحرفكِ​
     
    حكاية قمر, ‏8 جانفي 2017 على 21:48
    #3

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