لو أنك

الموضوع في 'منتدى بـوح الـقلم الحـر [ كـتابات حـصرية ]' نشر بواسطة طموحة, ‏7 جانفي 2017 على 21:49.

  1. طموحة

    طموحة :: عضو مُشارك ::

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    تلك الوحيدة التي لن تحقق
    لا تسأل لا طبعا لم ولن تحقق
    كيف لها أن تتحقق انه لقاء مع شخص ميت !!!
    مستغرب أنت لما ؟
    طبعا أتمنى لقاءك فأنت أفراح روحي
    أنت في كل زاوية من زوايا القلب
    أنت العطر الذي يرش لتطييب نفسي كل يوم
    نسيت أتعلم
    لو أنك الذي سميتني لعشقت اسمي لأجلك
    و لو أنك الذي أذنت في أدني عند ميلادي لأغلقت عليها لكي لاأسمع غيرك
    و لو أنك من علمني كيف أنطق أول كلمة لرددتها في كل لحظة من لحظات حياتي
    ولو أنك الذي أمسك بيدي وعلمني كيف أخطو أول خطوة لركضت الأميال بلا تعب
    آه ربما هذا الحديث يحزنك لا عليك أحبك رغم أنك لم تفعل
    تذكرت ربما أنت أيضا تأسف من أجل تلك الأمنية أليس كذلك
    لاعليك لقد وجدت أخرى أرقى و أحلى و أنبل أتعرف ما هي ؟
    لقاءنا في الفردوس الأعلى
    أيضا أعلم أنك تريد أن تقول شيئا آخر حتى أعلم ماهو
    تريد أن تقول لن تقولي -لو- بعد اليوم
    هذه آخر مررة لن أقولها حاضر
    أحبك في الله ولله وبعد حب رسول الله والله
    رحمك الله
    أنامل طموحة
     
    aljentel و الصحافية الساخرة معجبون بهذا.
    طموحة, ‏7 جانفي 2017 على 21:49
    #1
  2. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو منتسِب ::

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    Jijel
    رحمه الله , رااااااااااااائعة رغم انها تحكي عن شخص عزيز فقدته وهذا يؤلم
    عوضك الله بما هو خير ..
    واسأل الله أن يلاقيكما في الفردوس الاعلى..
     
    الصحافية الساخرة, ‏10 جانفي 2017 على 17:35
    #2
  3. aljentel

    aljentel :: عضو فعّال ::

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    ذكر
    للذكريات وقع موجع فيما تأتي به بين حين وآخر تتوقف معه نبض الاورده كما لو كانت حصلت قبل ثواني ..
    لكنه النسيان من يتكفل بتجاوزها حتى تحين الذكرى مرة أخرى وبين هذه وتلك يقضي الله امرا كان مفعولا ..
    لروحك اليقين يا طيبه ..
     
    aljentel, ‏10 جانفي 2017 على 17:47
    #3

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