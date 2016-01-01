نتائج مسابقة مميزون

يتحصلان على وسام

فائز في مسابقة بالمنتدى العام.

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منتدى بوح القلم:

لم نعط اللقب لأي عضو

والاخت تشكر على ماقدمته وتتحصل على وسام فائز في مسابقة بالمنتدى العام.

الاخت ملاك التراب مبارك لك

تمنينا ان تكون هناك مشاركات اكثر عدد واكثر تميز لكن !



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منتدى الحياة الزوجية:

المنتدى الذي شهد ايضا مشاركات تميزت بعد منتدى التصوير وحققت هدف المسابقة.

الاخت

لاريمان

تستحق لقب نجمة اللمة+وسام نجم اللمة

الاخت

عاشقة الإحسان

ايضا تستحق الشكر والعرفان

تتحصل معنا على وسامفائز في مسابقة بالمنتدى العام.



ملاحظة:

الاعضاء الذين تأهلوا من المرحلة الاولى الى المرحلة النهائية وقدموا موضوعا في النهائي



C]تحصلوا على وسام فائز في مسابقة بالمنتدى العام.



]الاعضاء الذين تأهلوا ولم يكملوا الى النهائي ولم يقدموا موضوعا للنهائي معناه= مثل الاعضاء الذين قدموا موضوعا واحد في المرحلة الأولى ولم يتأهلوا الى النهائي

]يشكرون على ماقدموه ويتحصلون على 100 نقطة شرفية.



الأمين محمد

أم ياسمينdz