اهلآ وسهلآ برواد منتدى اللمة الجزائرية عسى الجميـــــــــــــع بخير نعلن اليوم عن نتائج مسابقة مميزون والتي تمنينا أن تكون أفضل لكن التفاعل والتميز كان أقل من السنوات الماضية ! نشكر جميع من تفاعل في هذه المسابقة دون استثناء. بعد مرور المسابقة بمرحلتين : تم فيها تأهل اعضاء واقصاء اخرون جديد مسابقة مميزون تأهل أعضاء واضافة مرحلة نهائية الرجاء الدخول وبما أن المواضيع لم تكن بالمستوى المطلوب غيّرنا طريقة التكريم وبعد عملية الفرز تم اختيار الفائزين: في منتدى واش راك تهدر لم نجد موضوع ا ابهرنا وقدم صاحبه التميز بحق وعليه نشكر { مُمَيَّزُونْ }.....علاه الجزائري يسافر للخارج ليليا مرام * مميزون * و علاه الجزايري يخلي بلادو و يروح لبلاد الناس ..مشاركة في النهائي... habchisalaheddin لكن لن نعطي اللقب لأي منهما. بارك الله فيكما ونهديكما وسام فائز في مسابقة بالمنتدى العام. ****** منتدى الطبخ : نشكر الاختين مشاركتي في نهائيات مسابقة مميزون سكون الفجر مشاركة Oum Loukmane في نهائيات مسابقة ¤مميزون¤ هنا نشكر كن على المجهود المبذول ونهدي السيدة Oum Loukmane لقب نجمة اللمة+وسام نجم اللمة. الاخت: سكون الفجر تتحصل على وسام فائز في مسابقة بالمنتدى العام. ********* منتدى التصوير: بارك الله فيكم كانت مشاركاتكم بالفعل تتحلى بالتميز والفائز في المسابقة هي الاخت: AmiR@RoRo تتحصل على لقب نجمة اللمة+وسام نجم اللمة. الاخ والاخت : [SIZE=4][B][URL='[URL="http://www.4algeria.com/forum/members/132086/"]Skor m@k[/URL]']Skor m@k[/URL][/B][/SIZE] عآشقة الجنة يتحصلان على وسام فائز في مسابقة بالمنتدى العام. ************ منتدى بوح القلم: لم نعط اللقب لأي عضو والاخت تشكر على ماقدمته وتتحصل على وسام فائز في مسابقة بالمنتدى العام. الاخت ملاك التراب مبارك لك تمنينا ان تكون هناك مشاركات اكثر عدد واكثر تميز لكن ! ********** منتدى الحياة الزوجية: المنتدى الذي شهد ايضا مشاركات تميزت بعد منتدى التصوير وحققت هدف المسابقة. الاخت لاريمان تستحق لقب نجمة اللمة+وسام نجم اللمة الاخت عاشقة الإحسان ايضا تستحق الشكر والعرفان تتحصل معنا على وسامفائز في مسابقة بالمنتدى العام. ملاحظة: الاعضاء الذين تأهلوا من المرحلة الاولى الى المرحلة النهائية وقدموا موضوعا في النهائي C]تحصلوا على وسام فائز في مسابقة بالمنتدى العام. ]الاعضاء الذين تأهلوا ولم يكملوا الى النهائي ولم يقدموا موضوعا للنهائي معناه= مثل الاعضاء الذين قدموا موضوعا واحد في المرحلة الأولى ولم يتأهلوا الى النهائي ]يشكرون على ماقدموه ويتحصلون على100 نقطة شرفية. الأمين محمد أم ياسمينdz