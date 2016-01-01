مـن بـدع الـدفـن

الموضوع في 'منتدى الفقـه والعقيدة الإسلامية' نشر بواسطة Ma$Ter, ‏8 جانفي 2017 على 07:14.

  1. Ma$Ter

    Ma$Ter
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    مـن بـدع الـدفـن
    للشــّيْخ الــعَلّامَـة/عَــبْدُ العَــزِيزُ بــنُ بـَـاز -رَحِمَهُ اللهُ-

    ❪✵❫ السُّــــ☟ـــؤَالُ:
    【بـعد دفـن الـميت يـقرأ بـعض الـناس مـن الـمصحف سـورة ﴿يس﴾ عنـد الـقبر، ويـضعون غـرساً عـلى الـقبر مـثل الـصبار، ويـزرع سـطح الـقبر بـالـشعير أو الـقمح بـحجة أن الـرسول ﷺ وضـع ذلـك علـى قـبرين مـن أصـحابه، مـا حكـم ذلـك؟】

    ❪✵❫ الجَـــ☟ــوَابُ:

    ❍|• لا تـشرع قـراءة سـورة ﴿يس﴾ ولا غـيرها مـن الـقرآن علـى الـقبر بـعد الـدفن ولا عنـد الـدفن، ولا تـشرع الـقراءة فـي الـقبور .

    ☜|• لأن الـنبي ﷺ لـم يـفعل ذلـك ولا خـلفاؤه الـراشدون، كمـا لا يـشرع الأذان ولا الإقـامة فـي الـقبر .

    ✘|• بـل كـل ذلـك بـدعة .
    ■ وقـد صـح عـن رسـول الـلّـه ﷺ أنـه قـال :-
    « مـن عمـل عـملاً لـيس عـليه أمـرنا فـهو رد » . أخـرجه الإمـام مـسلم فـي صـحيحه .

    ❍|• وهكـذا لا يـشرع غـرس الـشجر علـى الـقبور، لا الـصبار ولا غيـره، ولا زرعهـا بـشعير أو حنطـة أو غيـر ذلك؛ لأن الـرسول ﷺ لـم يـفعل ذلـك فـي الـقبور ولا خـلفاؤه الـراشدون رضـي الـلّـه عـنهم .

    ❍|• أمـا ما فـعله مـع الـقبرين اللـذين أطلعـه الـلّـه على عـذابهما مـن غـرس الـجريدة فـهذا خـاص بـه ﷺ وبـالقبريـن؛ لأنـه لـم يـفعل ذلـك مـع غـيرهما .

    ❍|• ولـيس للمسلمـين أن يـحدثوا شـيئا مـن الـقربات لـم يـشرعه الـلّـه ؛ للـحديث الـمذكور .
    ■ ولـقول الـلّـه سبحانـه :-
    ﴿أَم لَهُم شُرَكاءُ شَرَعوا لَهُم مِنَ الدّينِ ما لَم يَأذَن بِهِ اللَّهُ…﴾ [الشورى: ٢١]

    وبـالـلّـه الـتوفيق .
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    المصـــ☟ــــدر:
    من بدع الدفن - الموقع الرسمي للإمام ابن باز
     
    Ma$Ter, ‏8 جانفي 2017 على 07:14
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