مـن بـدع الـدفـن

للشــّيْخ الــعَلّامَـة/عَــبْدُ العَــزِيزُ بــنُ بـَـاز -رَحِمَهُ اللهُ-

❪✵❫ السُّــــ☟ـــؤَالُ:

【بـعد دفـن الـميت يـقرأ بـعض الـناس مـن الـمصحف سـورة ﴿يس﴾ عنـد الـقبر، ويـضعون غـرساً عـلى الـقبر مـثل الـصبار، ويـزرع سـطح الـقبر بـالـشعير أو الـقمح بـحجة أن الـرسول ﷺ وضـع ذلـك علـى قـبرين مـن أصـحابه، مـا حكـم ذلـك؟】

❪✵❫ الجَـــ☟ــوَابُ: