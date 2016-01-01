مـن بـدع الـدفـن للشــّيْخ الــعَلّامَـة/عَــبْدُ العَــزِيزُ بــنُ بـَـاز -رَحِمَهُ اللهُ- ❪✵❫ السُّــــ☟ـــؤَالُ: 【بـعد دفـن الـميت يـقرأ بـعض الـناس مـن الـمصحف سـورة ﴿يس﴾ عنـد الـقبر، ويـضعون غـرساً عـلى الـقبر مـثل الـصبار، ويـزرع سـطح الـقبر بـالـشعير أو الـقمح بـحجة أن الـرسول ﷺ وضـع ذلـك علـى قـبرين مـن أصـحابه، مـا حكـم ذلـك؟】 ❪✵❫ الجَـــ☟ــوَابُ: ❍|• لا تـشرع قـراءة سـورة ﴿يس﴾ ولا غـيرها مـن الـقرآن علـى الـقبر بـعد الـدفن ولا عنـد الـدفن، ولا تـشرع الـقراءة فـي الـقبور . ☜|• لأن الـنبي ﷺ لـم يـفعل ذلـك ولا خـلفاؤه الـراشدون، كمـا لا يـشرع الأذان ولا الإقـامة فـي الـقبر . ✘|• بـل كـل ذلـك بـدعة . ■ وقـد صـح عـن رسـول الـلّـه ﷺ أنـه قـال :- « مـن عمـل عـملاً لـيس عـليه أمـرنا فـهو رد » . أخـرجه الإمـام مـسلم فـي صـحيحه . ❍|• وهكـذا لا يـشرع غـرس الـشجر علـى الـقبور، لا الـصبار ولا غيـره، ولا زرعهـا بـشعير أو حنطـة أو غيـر ذلك؛ لأن الـرسول ﷺ لـم يـفعل ذلـك فـي الـقبور ولا خـلفاؤه الـراشدون رضـي الـلّـه عـنهم . ❍|• أمـا ما فـعله مـع الـقبرين اللـذين أطلعـه الـلّـه على عـذابهما مـن غـرس الـجريدة فـهذا خـاص بـه ﷺ وبـالقبريـن؛ لأنـه لـم يـفعل ذلـك مـع غـيرهما . ❍|• ولـيس للمسلمـين أن يـحدثوا شـيئا مـن الـقربات لـم يـشرعه الـلّـه ؛ للـحديث الـمذكور . ■ ولـقول الـلّـه سبحانـه :- ﴿أَم لَهُم شُرَكاءُ شَرَعوا لَهُم مِنَ الدّينِ ما لَم يَأذَن بِهِ اللَّهُ…﴾ [الشورى: ٢١] وبـالـلّـه الـتوفيق . ـــــــــــــــــ المصـــ☟ــــدر: من بدع الدفن - الموقع الرسمي للإمام ابن باز