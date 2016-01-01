من أفضل الأدعية التي ينبغي للمسلم أن يرددها .

▪️| قَــالَ الشَّـيخ العلّامــة ابنُ بَاز -رَحِمَهُ الله-:

”... أحسن الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يردد هذا في آخر الصلاة في سجوده، في أوقات أخرى لأنه جامع، كذلك (اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره)، (اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار)،•• الدعوات الجامعة، (اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار، وما قرب إليها من قول وعمل)،•• في سجوده، يقول: اللهم اغفر ذنبي، واغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، وعافني، اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار“.ـــالمصــدَرُ :