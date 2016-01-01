يسامحوا بالهدرة برك... ومع اللخر هوما لي غالطين..

سلاااام معاكم ضيفة ليوم , جيتكم على غفلة متقلقوش ارواحكم معليش ضيفوني كاس ماء , (مالغري رانا فجانفي ولازم شربة سخونة وحارة هههخ ) .. علابلي فاهمين واش حابة نحكي عليه (نورمالموا تفهمو دوك من العنوان خاطر حساب الشوفة عندكم خبرة هنا وراكم كلشي هدرتوا فيه ماخليتوا والوا ههخخ .. جماعة اللمة راكم فوور ما شاء الله نعاندكم شوي ونهدر حتى "أنا" , اييييه يسامحوا بالهدرة برك , تعرفوا مشاكل الحافلات كل واحد كيفاه تلقاه مريح فالبيس , واحد تالمو سمين مسكين كل ما يطلع لبيس يلقى غير بلاصة وحدة وهذيك لبلاصة متكفيهش تالمو صغر عليه واش يدير يقعد نص نص تسما نص قاعد ونص لاخر خارج للطروتوار (ها حكم الكولوار تاع لبيس ) , وواحد تالموا رجلة ووالف قعدة لقهاوي تلقاه يجي يزربلك رجليه فالبيس رجل فوق رجل ولوكان تقيسوا خلات فيك وكي تحب تفوت لازمك تمارس رياضة القفز فلبيس , المهم موضوعنا يذخل فيه كائنات بحال هذوا مزال منقرضوش وكي تقيسهم ينوضوا فيك , نحكيلكم على واحد كي طلعت فالبيس وتالموا الواحد صباح ميشربش الحليب صباح يبقى مدوخ بحالي ههه , أياا وانا كي كنت نحوس على بلاصة (تعرفوا دوك لازم الطفلة تحوس بلاصة بعيدة على الشيوخ ههههه) , ملا قيست واحد السيد قاعد من جماعة الاولى اللي البلاصة صغيرة عليهم وانا من عادتي نطلب السماح مي السيد كانت ردة فعله اسبق هز يدوا وطلع وجهوا بنفسجي وبدا ينفض فسروالوا بالزعاف درت ليه ديراكت قلتله : سمحلي وابتسمتله بالقدر (منبتسمش بالصفرا هههه ) , ياااو السيد وجهو حمر وتبهدل قالي سماح ختي ما عليه , (واقيلا عمبالوا مرايحاش نطلب منو سماح؟؟) ماعليه مي قريب رجعت ليه ونتأكد اسك صح سامحني صح , السيد الاول قريب ناض ليا بدماغ لعينيا هههه , ها هذا مهوش يتمسخرش بيا , وعلاه يحمل فقلبوا يخرج لي فقلبوا على لسانوا ويقولي يا العورة , اواه السماح من القلب ماشي بالهدرة برك .. المهم نعلمكم بلي صباطي جديد وليوم وين خرج من الدار مع رجلي ونظيف مالغري نقيس بيه مايوسخش يعني وعلاه السيد قاعد ينفض فسرواالوا ؟؟ زعما يلعبها نظيف ولا يخاف مرتوا تشم بلي طفلة قاستوا ها واش مالا زعما موسوس من جهة النسا؟؟ ولا نظنوا غار من صباطي شباب وديجا ضربني بعين قست فسروالوا تخبلت ,, وتعرفوا علاه السيد حملها فقلبوا ومهجمش عليا ؟ اييه وانا قاعدة فالحافلة اللي تمشي السلحفاة خير عليها شفت بلي الناس تتعطل كي تطلع للبيس هذي وتفوت بالجنب كي توصل عند السيد هذاك , السيد حاكم الكولوار تاع البيس رجلوا خارج من بلاصته دايرلنا سي خونا المقلق دودانة فالبيس اه راه فوضعية تسلل سيدي الروسوفور قولوا: يدير الفيد للناس لي طالعة وهابطة ولا نديرله أنا كي نهبط ثراس شابة فصباطوا وسروالوا كي نهبط المهم كي جيت هابطة قريب عفصته ومن بعد مارست فنون القفز بامتياز وتخطيت المرحلة بنجاح والسيد ماهوش مسامحني من قلبوا..