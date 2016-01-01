يسامحوا بالهدرة برك... ومع اللخر هوما لي غالطين..

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة الصحافية الساخرة, ‏8 جانفي 2017 على 14:07.

  1. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو منتسِب ::

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    سلاااام :)معاكم ضيفة ليوم , جيتكم على غفلة متقلقوش ارواحكم معليش ضيفوني كاس ماء , (مالغري رانا فجانفي ولازم شربة سخونة وحارة هههخ :p) ..
    علابلي فاهمين واش حابة نحكي عليه (نورمالموا تفهمو دوك من العنوان:geek: خاطر حساب الشوفة عندكم خبرة هنا وراكم كلشي هدرتوا فيه ماخليتوا والوا ههخخ :p:p;)..
    جماعة اللمة راكم فوور ما شاء الله نعاندكم شوي ونهدر حتى "أنا" , اييييه يسامحوا بالهدرة برك :confused: , تعرفوا مشاكل الحافلات كل واحد كيفاه تلقاه مريح فالبيس , واحد تالمو سمين مسكين كل ما يطلع لبيس يلقى غير بلاصة وحدة :(وهذيك لبلاصة متكفيهش تالمو صغر عليه :confused::confused: واش يدير يقعد نص نص :sick: تسما نص قاعد ونص لاخر خارج للطروتوار (ها حكم الكولوار تاع لبيس :cautious:) , وواحد تالموا رجلة ووالف قعدة لقهاوي تلقاه يجي يزربلك رجليه فالبيس:mad: رجل فوق رجل ولوكان تقيسوا خلات فيك وكي تحب تفوت لازمك تمارس رياضة القفز فلبيس :( , المهم موضوعنا يذخل فيه كائنات بحال هذوا مزال منقرضوش :rolleyes: وكي تقيسهم ينوضوا فيك :eek: , نحكيلكم على واحد كي طلعت فالبيس وتالموا الواحد صباح ميشربش الحليب صباح يبقى مدوخ بحالي ههه :p:D , أياا وانا كي كنت نحوس على بلاصة (تعرفوا دوك لازم الطفلة تحوس بلاصة بعيدة على الشيوخ ههههه) , ملا قيست واحد السيد قاعد من جماعة الاولى اللي البلاصة صغيرة عليهم :confused: وانا من عادتي نطلب السماح مي السيد كانت ردة فعله اسبق هز يدوا وطلع وجهوا بنفسجي :mad: وبدا ينفض فسروالوا بالزعاف :unsure:درت ليه ديراكت قلتله : سمحلي وابتسمتله بالقدر :) (منبتسمش بالصفرا هههه ;):p) , ياااو السيد وجهو حمر وتبهدل:oops: قالي سماح ختي ما عليه:giggle: , (واقيلا عمبالوا مرايحاش نطلب منو سماح؟؟:geek:) ماعليه مي قريب رجعت ليه ونتأكد اسك صح سامحني صح , السيد الاول قريب ناض ليا بدماغ لعينيا هههه , ها هذا مهوش يتمسخرش بيا , وعلاه يحمل فقلبوا يخرج لي فقلبوا على لسانوا ويقولي يا العورة , اواه السماح من القلب ماشي بالهدرة برك ..
    المهم نعلمكم بلي صباطي جديد :) وليوم وين خرج من الدار مع رجلي :p ونظيف مالغري نقيس بيه مايوسخش يعني وعلاه السيد قاعد ينفض فسرواالوا ؟؟:rolleyes: زعما يلعبها نظيف ولا يخاف مرتوا تشم بلي طفلة قاستوا :LOL::ROFLMAO: ها واش مالا زعما موسوس من جهة النسا؟؟
    ولا نظنوا غار من صباطي شباب وديجا ضربني بعين قست فسروالوا تخبلت :D:LOL: ,,
    وتعرفوا علاه السيد حملها فقلبوا ومهجمش عليا ؟ اييه وانا قاعدة فالحافلة اللي تمشي السلحفاة خير عليها شفت بلي الناس تتعطل كي تطلع للبيس هذي وتفوت بالجنب كي توصل عند السيد هذاك :confused: , السيد حاكم الكولوار تاع البيس رجلوا خارج من بلاصته دايرلنا سي خونا المقلق دودانة فالبيس :geek: اه راه فوضعية تسلل سيدي الروسوفور قولوا: يدير الفيد للناس لي طالعة وهابطة (y) ولا نديرله أنا كي نهبط ثراس شابة فصباطوا وسروالوا كي نهبط :p:LOL::ROFLMAO:
    المهم كي جيت هابطة قريب عفصته ومن بعد مارست فنون القفز بامتياز وتخطيت المرحلة بنجاح والسيد ماهوش مسامحني من قلبوا.. :cry::cry:
     
    الصحافية الساخرة, ‏8 جانفي 2017 على 14:07
    #1

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