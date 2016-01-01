قصةرائعة

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة نعمات, ‏8 جانفي 2017 على 16:36.

  1. نعمات

    نعمات :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم
    أخواتي إخواتي أتمنى من يقرأ هنا يدعوا لي بالتوفيق و يدعوا لوالدي لأمي يرحمها الله تعالى ووالدى أن يطول عمره ولي بالمغفرة و التبث يارب وأن يغفر لجميع المسلمين جميعا ويسر أمرهم ودربهم و طريقهم ويستر عليهم ويهديهم و يوفقهم لما يحبه و يرضاه يارب اللهم أمين
    رسالة لكل من يفكر بالزوج لأن أن يضع بين عينيه أن بنات الناس من أختارها قلبه و عقله ليست مجرد علاقة عابرة و تنتهي إنما عشرةعمر وسنين وصداقة وإخوة وكل ما تحويه كلمة أسرة من معني
    البنت الناس اللي تزوجت بها و نقلتها من بيت أهلها الي بيت الزوجية
    أبواب ورائها أسرار وقيود و مشكل وهموم تبدأ من هناك
    أسألك بالله هدا السؤال هل أخدت هده المرأة لتكرمها أم لتهنها فلك أن تختار أيهما شئت أن أگرمتها أكرمتك و إياك أن تهنها فإن أهنتها خسرتها و خسرت عائلتك يالها من حياة كلها إمتحان و تجربة صعيبة و متعبة و إنشاء الله تكوناعلى قد المسؤلية حتى المرأة لزام تحترم زوجها وتقدره لكي تستطعين العيش بسلام وهناء ربي يسترنا و يستر جميع بنات المسلمين يارب
     
    نعمات, ‏8 جانفي 2017 على 16:36
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