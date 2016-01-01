السلام عليكم أخواتي إخواتي أتمنى من يقرأ هنا يدعوا لي بالتوفيق و يدعوا لوالدي لأمي يرحمها الله تعالى ووالدى أن يطول عمره ولي بالمغفرة و التبث يارب وأن يغفر لجميع المسلمين جميعا ويسر أمرهم ودربهم و طريقهم ويستر عليهم ويهديهم و يوفقهم لما يحبه و يرضاه يارب اللهم أمين رسالة لكل من يفكر بالزوج لأن أن يضع بين عينيه أن بنات الناس من أختارها قلبه و عقله ليست مجرد علاقة عابرة و تنتهي إنما عشرةعمر وسنين وصداقة وإخوة وكل ما تحويه كلمة أسرة من معني البنت الناس اللي تزوجت بها و نقلتها من بيت أهلها الي بيت الزوجية أبواب ورائها أسرار وقيود و مشكل وهموم تبدأ من هناك أسألك بالله هدا السؤال هل أخدت هده المرأة لتكرمها أم لتهنها فلك أن تختار أيهما شئت أن أگرمتها أكرمتك و إياك أن تهنها فإن أهنتها خسرتها و خسرت عائلتك يالها من حياة كلها إمتحان و تجربة صعيبة و متعبة و إنشاء الله تكوناعلى قد المسؤلية حتى المرأة لزام تحترم زوجها وتقدره لكي تستطعين العيش بسلام وهناء ربي يسترنا و يستر جميع بنات المسلمين يارب