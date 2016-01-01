قالتلكم أنا حرة نحكي وش نحب؟؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ناس وش راك تهدر وش أحوالكم؟؟ إن شآء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة بالنسبة ليا راني حاصلة مع ليكونترول ديجا غدوة عندي المات و مازال مابديتش نقراها ~ هبطولي المورال أصحاب الدوزياماني قالولي أقراي ولا أقعدي الأصفار كامل تدوها فالأخير ربي يوفقنا وييسرلنا يا رب كلنا يلي عندنا مشاغل إيه اليوم جيت نحكيلكم على وحد الأمر حيرني ومش غير حيرني شوكاني بزاف لدرجة أني حددت معارفي وحصرت الصداقات ~ وليت نحكي مع مجموعة صغيرة من البنات دوك نحكيلكم كنت قاعدة في راحة بال وطمئنينة وعايشة في سعادة وهناء العصافير تزقزق و الأرانب تقفز حتى الورد وكان يفوح بالعبير الجميل و كانت قطرات الندى تضفي رونقا جذابا على هامش حياتي قالو كاينة مجموعة تع بنات جامعتنا ~ وإيكزاكت بنات البيوجولي ~أقصد البيولوجيا المهم يحكوا على القراية ويتعاونوا وكلش عجبني الحال قلت ندخل فالمجموعة دخلتني صاحبتي بداو يحكو فالبداية على الدراسة وكل شيء وبعدها نلقى البنات ناضوا يسبو و يهدرو في كلام الله لا يشوفكم فيه والله لا يسمعكم بيه لا حول ولا قوة إلا بالله في حياتي لم أسمع ولم أر كلاما كهذا ونورمااال عاجبهم الحال ويحكوا أنا حتى حسبتهم ذكور أو ما شابه لم أفهم شيئا أنا كنت بالهاتف وماعرفتش كيفاش نخرج من المجموعة بالهاتف وكلامهم بقى يتمركالي فالهاتف وصراحة تشوكييييييييت بكل معنى الكلمة قلت ماعليش دوك ننصحهم البنات ولاو يسبو فيا فسكت حبيت نخرج ماقدرتش بعدها سكتو هدنت الحالة آل شووو إحنا أحرار نتكلم أي شي بنحبووو ومبعد زادو دخلو يسبو أنا ماتحملتش فكتبتلهم خسارة أنني نلقى بنات يهدرو كلام مش مليح كيما هكا بنات مافيهمش ريحة حشمة وتنطقلي طفلة منهيك أسمعي نتي وش راكي تمعني قلتلها أنا حرة نحكي وش نحب وين نحب أنتي ماعندك مادخلك وكملت أنا نكتب قلت معلابالهمش بلي هوما يكتبوا والملائكة وراهم تسجل فوش راهم يديرو ماعلابالهمش بلي ربي قادر يغضب عليهم معلابالهمش بلي هذا الكلام ممكن يكون سبب في دخولهم إلى النار وتبدا هاديك تسب فيا بكل أنواع الكلام الفاحش ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,, ,,,, وتقولي لاعبتيها علينا إمامة و و و..... لم أحتمل فخرجت من المجموعة بسرعة البرق الله يهدينا ويعافينا ويسترنا يا رب صراحة تشوكيت بزاف ماقدرتش نتحمل كاين صح عباد كيما هكا؟؟ كاين صح هكا عباد؟؟ كاين صح كلام كيما هكا يتهدر؟؟ لا حول ولا قوة إلا بالله