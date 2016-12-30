السلام عليكم

وش راكم يا جماعة الخير

لاباس ؟ ..الحمد لله ...

المهم ...انا ديما نقولها ...ما نكتبش ياسر مواضيع ...في الغالب نشارك في ركن الرياضة

المهم ...اليوم صرالي موقف طريف ...و حبيت نشاركو معاكم يا ناس اللمة ...

المهم ...بسم الله ...

رحت للبلدية باه نخرج تعاريف ...هه....ايا وانا عندي طبيعة ...ديما ندير الدراهم من فئة 500دج و 1000دج في وسط بطاقة التعريف ...

ايا كي لحقت قلت ندير لاشان مع الجماعة ..حطيت البطاقة و راني نستنا ...نستنا ...نستنا ...ههه

كي لحقت دالتي ...عيطلي السيد و قالي عاود شوف البطاقة تاعك ...ههه..

اوو؟ظ وش بيه هذا ؟ يحوسو على البيومترية ولا وش ؟

وكي شفت لقيت في 50الف ...ايا فهمت ...صاحبنا يحسبني نرشي فيه ...اووو؟؟..نرشي على تعريف ولا وش ؟

ههه

المهم ...ياودي في ذيك اللحظة شبعت ضحك ...و ما لقيت و ين نصد ...و ماكانش كيفاه نبرر الموقف ...

المهم ..حطيت الدرهم في جيبي و هزيت التعاريف و جيت خارج كي قبيل ...

ههه

و

السلام ​