موقف طريف ...

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة habchisalaheddin, ‏8 جانفي 2017 على 18:16.

  1. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    السلام عليكم
    وش راكم يا جماعة الخير
    لاباس ؟ ..الحمد لله ...
    المهم ...انا ديما نقولها ...ما نكتبش ياسر مواضيع ...في الغالب نشارك في ركن الرياضة
    المهم ...اليوم صرالي موقف طريف ...و حبيت نشاركو معاكم يا ناس اللمة ...
    المهم ...بسم الله ...
    رحت للبلدية باه نخرج تعاريف ...هه....ايا وانا عندي طبيعة ...ديما ندير الدراهم من فئة 500دج و 1000دج في وسط بطاقة التعريف ...
    ايا كي لحقت قلت ندير لاشان مع الجماعة ..حطيت البطاقة و راني نستنا ...نستنا ...نستنا ...ههه
    كي لحقت دالتي ...عيطلي السيد و قالي عاود شوف البطاقة تاعك ...ههه..
    اوو؟ظ وش بيه هذا ؟ يحوسو على البيومترية ولا وش ؟
    وكي شفت لقيت في 50الف ...ايا فهمت ...صاحبنا يحسبني نرشي فيه ...اووو؟؟..نرشي على تعريف ولا وش ؟
    ههه
    المهم ...ياودي في ذيك اللحظة شبعت ضحك ...و ما لقيت و ين نصد ...و ماكانش كيفاه نبرر الموقف ...
    المهم ..حطيت الدرهم في جيبي و هزيت التعاريف و جيت خارج كي قبيل ...
    ههه
    و
    السلام
     
    aljentel معجب بهذا.
    habchisalaheddin, ‏8 جانفي 2017 على 18:16
    #1
  2. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    habchisalaheddin, ‏8 جانفي 2017 على 19:04
    #2
  3. الفتى المغامر

    الفتى المغامر
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    لازم قاع متخطأش في الجزائر
    راح وسوسهم خونا عبد المالك الله يذكره بالخير
     
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    الفتى المغامر, ‏8 جانفي 2017 على 19:08
    #3
  4. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    كأس أمم أفريقيا 2017

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    اهلا خويا نور الدين
    راك تشوف ..ههه....
    تفهم ...ترعف
    ههه
    بارك الله فيك
     
    habchisalaheddin, ‏8 جانفي 2017 على 19:10
    #4
  5. الفتى المغامر

    الفتى المغامر
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    منتدى المرحلة المتوسطة
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    فيك بركة
    بالتوفيق
     
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    الفتى المغامر, ‏8 جانفي 2017 على 19:12
    #5
  6. aljentel

    aljentel :: عضو فعّال ::

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    حمدا لله على السلامه ...
    المفروض تكون بالنيابه بتهمه الرشوه ..
    بس الله ستر ههههههه
     
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    aljentel, ‏8 جانفي 2017 على 19:19
    #6
  7. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    الحمد لله ...و الله ما لقيت وين نصد في ذيك الحظة
    الحمد لله لي سلكت على خير
    شكرا على مرورك خونا
     
    habchisalaheddin, ‏8 جانفي 2017 على 19:20
    #7
  8. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    كأس أمم أفريقيا 2017

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    habchisalaheddin, ‏8 جانفي 2017 على 19:57
    #8
  9. mira18

    mira18 :: عضو منتسِب ::

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    ههههههههههههههههههههههه و الله بلاد ميكي
     
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    mira18, ‏8 جانفي 2017 على 20:02
    #9
  10. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    كأس أمم أفريقيا 2017

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    بلاب ميكي و بلوتو و...و...و...كل شخصيات ديزني ...ههه
    ههه
    الله غالب ...سوء الفاهم داير التير ...
    شكرا على المرور
     
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    habchisalaheddin, ‏8 جانفي 2017 على 20:03
    #10
  11. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
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    خويا صلاح سلكت منها هههه
    علابالك كي قولت عيطلي سيد و قالي شوف البطاقة نتاعك
    قلت بلاك حب يرجع لك دراهمك اييه انا النية ماشي هو
    الله يستر برك وانت متزيدش تحط تم الدراهم هههه
     
    yaso ياسمين, ‏8 جانفي 2017 على 20:17
    #11

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