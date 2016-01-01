لغــــــز بيت الاشبااح ... سااااهل

الموضوع في 'ركـن الألغـاز' نشر بواسطة abdoudraw12, ‏8 جانفي 2017 على 21:01.

  1. abdoudraw12

    abdoudraw12 :: عضو منتسِب ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    التقى الاولاد امام بيت مهجور والوقت كان ليلا والبيت فيه اصوات مرعبة
    تشجع احد الاولاد وقال انا لا اخاف وسادخل الى البيت وحدي واصبح الاشجع فيكم
    اقترب مرتعبا قليلا.ودخل الباب .. فاذ البيت مظلم من كل الجوانب لا تكاد ترى شيئا .. واصوات غريبة
    قرر الرجوع فادا الباب مغلق .. يصرخ وينادي ولا احد يجيب ..
    لمح زرا فاسرع لاشعال النور علا الخوف يزول لكن لم يشتعل شيء
    لمح من بعيد ثلاث مخارج من هدا البيت ...
    ـ مخرج به الافاعي والعقارب والعناكب تملئ المكان .. ومن يمر لن يسلم
    ـ مخرج به سياج حديدي مكهرب يجب تسلقه ...و لمسه يعني صعقة الموت
    ـ مخرج به بحيرة من حمض يذيب الحديد فكيف بالبشر

    كيف سيتمكن الولد من الخروج قبل ان يموت رعبا!!!

    سهل اتوقع الاجابة من اول رد

     
    جيهان جوجو و عاشقة الإحسان معجبون بهذا.
    abdoudraw12, ‏8 جانفي 2017 على 21:01
    #1
  2. عاشقة الإحسان

    عاشقة الإحسان
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    آه لقيت الحل
    بما انو لم يشتعل شيء عندما شغل الزر يعني ما في كهرباء إذا يتسلق السياج و يخرج و لن تصعقه الكهرباء .
    أظنني أصبت
     
    جيهان جوجو معجب بهذا.
    عاشقة الإحسان, ‏8 جانفي 2017 على 21:41
    #2

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