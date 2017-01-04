بسم الله الرحمن الرحيم



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

جاء في أثر إسرائيلي أن المسيح عيسى –عليه السلام– مر بجماعة من يهود؛ فغمزوه، ولمزوه، فقال لهم قولاً حسناً، فقيل له: ألا ترد عليهم بما يستحقون؟ قال: (كل ينفق مما عنده).

فهذه الكلمة العظيمة جرت مجرى الأمثال في إيجازها وعمقها، وتعبيرها عن المراد، وصحة الاستشهاد؛ إذ يصلح أن يُستشهد بها في كثير من المناسبات والأحوال، ولهذا فلا غرو أن تتباين أقوال الناس، وردود أفع الهم صحةً وخطأً، وذوقاً وأدباً، وحسناً وسوءًا؛ لأن كلاًّ ينفق مما عنده.

وقد يكون الحدث واحداً، والكلام موجهاً لفئة واحدة، ومع ذلك تختلف المواقف تبعاً لاختلاف الأمزجة، والطبائع، والثقافات، و الأخلاق.

" كل ينفق مما عنده "

فضيلة الشيخ:

محمد إبراهيم الحمد "

يروي لنا في خطبة رائعة آيات من القرآن الكريم و أحاديث صحيحة

ترسم لنا " كل ينفق مما عنده "

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