اريد ارائكم بصراحة

السلام عليكم زوجي فتح حساب على الفيسبوك وأصبح عنده أصدقاء وهم الا رجال ، وهو وجد مجال للكتابة في عدة مجالات خاصة السياسية ، وأصبح كل وقته للردود مع العلم ان جميع الردود رجال وأنا أثق في زوجي وهو رجل محترم ويخاف الله ، لكن أنتم تعلمون الفيسبوك كل الناس تشاهده، أظن أنه أخطأ في الموقع وأصبح يكتب مواضيعه فيه ادا مارأيكم في هدا ، وبصراحة أنا متضايقة من من هدا جدا فمن المفروض الزوج يعطي وقته لزوجته و أولاده ليس لهده الأمور فما نصيحتكم بهذا ،،،،لأنه أمر يقهرني ،،،،؟وعندما يسمع أولادنا يصرخون يسرع ليسكتهم ويكمل مع مواضيعه !!!!هل هده حياة زوجية ؟!! فنجلس في الصالون هو مع هاتفه وأنا مع هاتفي ولا أستطيع مقاطعته، فأبقى مكاني في رأيكم هل هدا زواج ؟!!!!!! وزوجي متعلق كثيرا بالسياسة ويحب الكتابة ، فهل أواجهه حتى يعرف من أنا ،أم أتركه في حاله ؟!!!!!!! شكرا