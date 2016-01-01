عيد ميلاد سعيد زهرتي الحمراء

الموضوع في 'منتدى الترحيب ومناسبات الأعضاء' نشر بواسطة لؤلؤة قسنطينة, ‏8 جانفي 2017 على 22:55.

  1. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة
    :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏13 أفريل 2013
    المشاركات:
    9,774
    الإعجابات المتلقاة:
    32,704
    نقاط الجوائز:
    351
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    قسنطينة
    مساؤكم ودّ وسعادة وجمال
    أهل لمتي الكرااام
    وأسعد الله اوقاتكم وأيامكم
    هاهي سنة أخرى تمر وهاهي برعمة من براعم هذه اللمة تكبر سنة أخرى لتتفتح جمالاً .. ابداعا .. تألقا
    ومن غيرها زهرة هذا المنتدى الفواحة بتواجدها
    زهرتي وحبيبتي @الزهرة الحمراء
    من المفروض أنو عيد ميلادها غدا والموافق لــ 09 جانفي لكني سبقت الدقائق والساعات لأهنئها بعيد ميلادها
    ولأرفع قلمي المتواضع وأقول
    كل عام وزهرتي الحمراء بألف خير .. كل عام وهي من الله أقرب .. كل عام وهي متألقة ومتفوقة
    ربي يطول في عمرك عزيزتي ويوفقك لكل خير وينجحك في دراستك ويحققلك كل احلامك
    العاقبة للعام الجاي ان شاء الله
    ربما ماتقدريش تدخلي وتشوفي هاد الموضوع بسبب ظروفك لكن ككل عام نتفكر ختي بموضوع
    واعتذر ماقدرتش نسهر حتى لــ 12 تاع الليل باه تكون التهنئة في وقتها المحدد
    ربي يوفقك لكل خير عزيزتي
    واهل اللمة كي تعدي 12 تاع الليل هنيو ختنا هههه غير نضحك
    بالعكس مرحبا بيكم وماتحشمونيش وهنيو اختنا بعيد ميلادها
    تحياتي
     
    ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي و جيهان جوجو معجبون بهذا.
    لؤلؤة قسنطينة, ‏8 جانفي 2017 على 22:55
    #1
  2. جيهان جوجو

    جيهان جوجو
    :: مشرفة ::
    منتدى المرحلة المتوسطة     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 سبتمبر 2015
    المشاركات:
    7,006
    الإعجابات المتلقاة:
    17,834
    نقاط الجوائز:
    351
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    عالمي الخاص^^
    السلام عليكم
    عيد ميلاد سعيد غاليتي     @الزهرة الحمراء
    ان شاءالله تكون سنة سعيدة ومليئة بالنجاحات وموفقة
    الله يوفقك وينجحك في حياتك ويحققلك واش في بالك
    بارك الله فيك حبيبتي مريم على المبادرة الطيبة ♥
    بارك الله فيك وجزاك خيرا
    في امان الله
     
    ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي معجب بهذا.
    جيهان جوجو, ‏8 جانفي 2017 على 22:59
    #2
  3. ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي

    ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي
    :: مشرفة ::
    منتدى الثالثة ثانوي
    منتدى الترحيب ومناسبات الأعضاء     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 نوفمبر 2014
    المشاركات:
    8,303
    الإعجابات المتلقاة:
    21,147
    نقاط الجوائز:
    351
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    هٌناكَ حيْثُ الحلم يلمعْ~
    سلام عليكم
    كل عام وماجدة الزينة بخير
    كل عام وهي لله اقرب
    عندي شحال ماشفتهاش :oops: توحشتها :giggle:
    عقبال عمر طويل في طاعة الله
    شكراا مريومة ع الالتفاتة الانيقة منك
    كونوا بخير جماعة الخير ​
     
    جيهان جوجو معجب بهذا.
    ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي, ‏8 جانفي 2017 على 23:08
    #3
  4. باتنية و نص

    باتنية و نص :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 جويلية 2013
    المشاركات:
    719
    الإعجابات المتلقاة:
    2,013
    نقاط الجوائز:
    51
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    Batna
    سلام عليكم
    إنها تطلع لك المورال فقط أختي
    لا تصدقيها
    كلما مر عام من حياتك تحولت زهرتك الحمراء الى بقدونس
    كما هو حالنا جميعا
    مزية صاحبة الموضوع مقاتلناش جيبولها هدايا
    لانو انا في هذا النقطة بالتحديد اشدد واندد وأصر على عبارة :
    انا مسلم
    Je suis pas Charlé
    (اور سوجي ههه)
    نضحك معاك برك
    عيد ميلاد سعيد
    كل عام وانتي بالف خير
    وجعل الله ايامك كلها ورودا
    تحياتي :)
     
    جيهان جوجو معجب بهذا.
    باتنية و نص, ‏8 جانفي 2017 على 23:12
    #4

مشاركة هذه الصفحة