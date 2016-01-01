عيد ميلاد سعيد زهرتي الحمراء



أهل لمتي الكرااام

وأسعد الله اوقاتكم وأيامكم

هاهي سنة أخرى تمر وهاهي برعمة من براعم هذه اللمة تكبر سنة أخرى لتتفتح جمالاً .. ابداعا .. تألقا

ومن غيرها زهرة هذا المنتدى الفواحة بتواجدها

زهرتي وحبيبتي مساؤكم ودّ وسعادة وجمالأهل لمتي الكراااموأسعد الله اوقاتكم وأيامكمهاهي سنة أخرى تمر وهاهي برعمة من براعم هذه اللمة تكبر سنة أخرى لتتفتح جمالاً .. ابداعا .. تألقاومن غيرها زهرة هذا المنتدى الفواحة بتواجدهازهرتي وحبيبتي @الزهرة الحمراء

من المفروض أنو عيد ميلادها غدا والموافق لــ 09 جانفي لكني سبقت الدقائق والساعات لأهنئها بعيد ميلادها

ولأرفع قلمي المتواضع وأقول

كل عام وزهرتي الحمراء بألف خير .. كل عام وهي من الله أقرب .. كل عام وهي متألقة ومتفوقة

ربي يطول في عمرك عزيزتي ويوفقك لكل خير وينجحك في دراستك ويحققلك كل احلامك

العاقبة للعام الجاي ان شاء الله

ربما ماتقدريش تدخلي وتشوفي هاد الموضوع بسبب ظروفك لكن ككل عام نتفكر ختي بموضوع

واعتذر ماقدرتش نسهر حتى لــ 12 تاع الليل باه تكون التهنئة في وقتها المحدد

ربي يوفقك لكل خير عزيزتي

واهل اللمة كي تعدي 12 تاع الليل هنيو ختنا هههه غير نضحك

بالعكس مرحبا بيكم وماتحشمونيش وهنيو اختنا بعيد ميلادها

تحياتي