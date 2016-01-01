مناقب من حياة هواري بومدين رحمه الله

حكم الجزائر 13 سنة وامه لا تعلم ان ابنها هو رئيس دولة



انه لم يترك ولا احد من عائلته يتقمص منصب في المسؤولية



قال له اخوه لا اتجند في الخدمة الوطنية فبعثه الى اقصى جنوب تمنراست لكي يمض الخدمة الوطنية قال له مثلك مثل ابناء الشعب رئيس دولة كان يملك 2500دينار جزائري في حسابه



قالو له يوجد مستشفى في فرنسا يضمن شفاؤك قال لهم اتركوني اموت في بلدي ولا اعالج عند الاعداء



عندما كان مريض 45يوم وهو في غيبوبة ولا احد جلس في كرسي الرأسة احتراما له وهو يلفظ اخر انفاسه



حزنت عليه كل الجزائر وصام بعضهم 3ايام من دون اكل ولا شرب حزنا عليه



الرجال لا يموتون وسيتذكرهم التاريخ