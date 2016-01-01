مناقب من حياة هواري بومدين رحمه الله

الموضوع في 'منتدى شخصيات جزائرية' نشر بواسطة ابوندى, ‏8 جانفي 2017 على 23:04.

  1. ابوندى

    ابوندى :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    حكم الجزائر 13 سنة وامه لا تعلم ان ابنها هو رئيس دولة

    انه لم يترك ولا احد من عائلته يتقمص منصب في المسؤولية

    قال له اخوه لا اتجند في الخدمة الوطنية فبعثه الى اقصى جنوب تمنراست لكي يمض الخدمة الوطنية قال له مثلك مثل ابناء الشعب رئيس دولة كان يملك 2500دينار جزائري في حسابه

    قالو له يوجد مستشفى في فرنسا يضمن شفاؤك قال لهم اتركوني اموت في بلدي ولا اعالج عند الاعداء

    عندما كان مريض 45يوم وهو في غيبوبة ولا احد جلس في كرسي الرأسة احتراما له وهو يلفظ اخر انفاسه

    حزنت عليه كل الجزائر وصام بعضهم 3ايام من دون اكل ولا شرب حزنا عليه

    الرجال لا يموتون وسيتذكرهم التاريخ
     
    ابوندى, ‏8 جانفي 2017 على 23:04
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