Oukitel تنشر فيديو يستعرض صلابة هاتفها القادم C5 Pro ..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قامت شركة Oukitel بنشر فيديو يستعرض قوة وصلابة هاتفها القادم C5 PRO رابط الفيديو في اليوتوب ويظهر في الفيديو مدى قوة وصلابة شاشة الهاتف حيث يتحمل الصدمات والضربات دون ان يتأثر ابدآ حيث تم صدمه بمطرقة وايضا السقوط من علو مرتفع وايضا ضرب بالمسامير على خشبة وتم ايضا زيادة الحرارة على الهاتف ولم يتأثر الهاتف او شاشته وهذا امر ممتاز للمزيد من من الموقع الرسمي للشركة OUKITEL Smartphone وسيكون سعر الهاتف 69 دولار فقط وسيتم طرحه في معظم المتاجر الالكترونية ------------------------