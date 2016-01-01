Oukitel تنشر فيديو يستعرض صلابة هاتفها القادم C5 Pro ..

الموضوع في 'منتدى أجهزة الهاتف المحمول' نشر بواسطة M-MAX, ‏8 جانفي 2017 على 23:53.

  1. M-MAX

    M-MAX :: عضو منتسِب ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    [​IMG]

    قامت شركة Oukitel بنشر فيديو يستعرض قوة وصلابة هاتفها القادم

    C5 PRO

    رابط الفيديو في اليوتوب



    ويظهر في الفيديو مدى قوة وصلابة شاشة الهاتف

    حيث يتحمل الصدمات والضربات دون ان يتأثر ابدآ
    حيث تم صدمه بمطرقة وايضا السقوط من علو مرتفع وايضا ضرب بالمسامير على خشبة وتم ايضا زيادة الحرارة على الهاتف ولم يتأثر الهاتف او شاشته وهذا امر ممتاز

    للمزيد من من الموقع الرسمي للشركة

    OUKITEL Smartphone

    وسيكون سعر الهاتف 69 دولار فقط

    وسيتم طرحه في معظم المتاجر الالكترونية

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    M-MAX, ‏8 جانفي 2017 على 23:53
    #1

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