اعلان هام لمن يهمه الامر طبعااا هه *_-..

الموضوع في 'منتدى الفن التشكيلي والرسم' نشر بواسطة ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي, ‏9 جانفي 2017 على 01:03.

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هل تحب وتريد ان تتعلم الرسم ...؟

  1. نعم اعشق الرسم حتى النخاع واريد تعلمه

    0 صوت
    0.0%

  2. ليس لديا الوقت، ربما ساكون في المتابعة لاحقا

    0 صوت
    0.0%

  3. لا أحب الرسم ولن أكون من المتابعين -_-

    0 صوت
    0.0%

  4. لا علاقة لي بالرسم لكن سأكون من المشجعين

    0 صوت
    0.0%
  1. ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي

    ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي
    :: مشرفة ::
    منتدى الثالثة ثانوي
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    هٌناكَ حيْثُ الحلم يلمعْ~
    سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اهلا وسهلا باعضاء وزوار اللمة
    وبالأخص محبي فن الرسم
    ان شاء الله الكل بخير :)

    هيا بدون إطالة هنا أردت أن أفتح موضوع وفيه استطلاع لمعرفة آراءكم :unsure:
    كش ماحبيتو نزيد ف اقتراحات الاستطلاع خبروني :p
    ....
    ..
    طبعا بعد مشاورة و حديث دار بيني وبين الأخ الطيب المبدع من خلال رسوماته @abdoudraw12
    الذي أراد أن يفيدنا ويعلمنا بعضاا مما نسجته انامله على الورق :)

    ان شاء الله سيقوم بوضع دروس منها نتعلم ونطبق خطوة خطوة
    واذا وجدنا تفاعل واقبال ان شاء الله
    لما لا ستكون مسابقات وتكريمات :giggle:
    هيا اي استفساراتكم تفضلوا سيجيبكم @abdoudraw12 :D
    او ربما ساتدخل ان كانت لي اجابات :sneaky:
    وأي فكرة تقترحونها لاثراء الفكرة وااحياء القسم نحن هنا ان شاء الله
    الأجمل من كل هذا تبادل الأفكار والتعلم
    واراءكم تهمنا
    كونوا بخير
    :)

     
    التعديل الأخير: ‏9 جانفي 2017 على 01:12
    aljentel معجب بهذا.
    ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي, ‏9 جانفي 2017 على 01:03
    #1
  2. aljentel

    aljentel :: عضو فعّال ::

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    جميل ...
    سأكون متواجدا للمتابعه ...
     
    aljentel, ‏9 جانفي 2017 على 01:25
    #2

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