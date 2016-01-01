اعلان هام لمن يهمه الامر طبعااا هه *_-..

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا باعضاء وزوار اللمة وبالأخص محبي فن الرسم ان شاء الله الكل بخير هيا بدون إطالة هنا أردت أن أفتح موضوع وفيه استطلاع لمعرفة آراءكم كش ماحبيتو نزيد ف اقتراحات الاستطلاع خبروني .... .. طبعا بعد مشاورة و حديث دار بيني وبين الأخ الطيب المبدع من خلال رسوماته @abdoudraw12 الذي أراد أن يفيدنا ويعلمنا بعضاا مما نسجته انامله على الورق ان شاء الله سيقوم بوضع دروس منها نتعلم ونطبق خطوة خطوة واذا وجدنا تفاعل واقبال ان شاء الله لما لا ستكون مسابقات وتكريمات هيا اي استفساراتكم تفضلوا سيجيبكم @abdoudraw12 او ربما ساتدخل ان كانت لي اجابات وأي فكرة تقترحونها لاثراء الفكرة وااحياء القسم نحن هنا ان شاء الله الأجمل من كل هذا تبادل الأفكار والتعلم واراءكم تهمنا كونوا بخير