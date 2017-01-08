وفاة رفسنجاني الرئيس السابق للجمهورية الايرانيه ..

January 8, 2017 حداد عام في إيران على وفاة علي أكبر رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام .. توفي علي أكبر رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، عن عمر يناهز 82 عاما، والذي يعتبر أحد مؤسسي الجمهورية الإسلامية، إلى جانب قائدها الراحل الإمام روح الله الخميني، ويوصف بـ “رفيق الإمام القديم”. وأعلن التلفزيون الإيراني وفاته إثر تعرضه لنوبة قلبية، نقل على إثرها إلى أحد مشافي العاصمة طهران، بينما أعلنت الحكومة الحداد العام لمدة ثلاثة أيام، وتعطيل جميع الدوائر والجامعات والمؤسسات الحكومية ليوم الثلاثاء حيث يوارى رفسنجاني الثرى. السؤال .. من سيملاء الفراغ الذي خلفه رفسنجاني كرجل اصلاحي ويهتم لعلاقات مميزه مع جيرانه ...؟!