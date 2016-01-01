المفهوم الحقيقى لكمة أحبك في الله

الموضوع في 'منتدى الشريعة الإسلامية العام' نشر بواسطة (منير), ‏9 جانفي 2017 على 12:56.

  1. (منير)

    (منير) :: عضو مُتميز ::

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    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أحبك.في.الله
    من كان يحب أخاً له في اللّه حقيقةً فليقرأ هذه القصّة بين الشيخ الألباني رحمه اللّه ومن حضروا درسه :
    *ثمن.الحب.في.الله.
    *ما.هو.؟.وكيف.تدفعه.
    العلامة : ناصرالدين الألباني .
    سائل : الذي يحب في الله يجب أن يقول له أحبك في الله ؟
    الشيخ : نعم ، ولكن الحب في الله له ثمن باهظ ، قَـلّ من يدفعه ، أتدرون ما هو ثمن الحب في الله ؟ هل أحد منكم يعرف الثمن ؟ من يعرف يعطينا الجواب...
    أحد الحضور : يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله " ،... منهم رجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وافترقا على ذلك .
    الشيخ : هذا كلام صحيح في نفسه ، ولكن ليس جواباً للسؤال ، هذا تعريف للحب في الله تقريباً وليس بتعريف كامل ، أنا سؤالي ما الثمن الذي ينبغي أن يدفعه المتحابان في الله أحدهما للآخر ، ولا أعني الأجر الأخروي
    أريد أن أقول من السؤال : ما هو الدليل العملي على الحب في الله بين اثنين متحابين ؟
    فقد يكون رجلان متحابان ، ولكن تحاببهما شكلي ، وما هو حقيقي فما الدليل على الحب الحقيقي ؟
    أحد الحضور : " أن يحب لأخيه ما يحبه لنفسه ".
    الشيخ : هذا صفة الحب أو بعض صفات الحب ...
    أحد الحضور : قال تعالى : *(( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ))*
    الشيخ : هذا جواب صحيح لسؤال آخر ..
    أحدالحضور : الجواب قد يكون في الحديث الصحيح " ثلاث من كن فيه وجد في حلاوة الإيمان " .... من ضمنه الذين تحابا في الله.
    الشيخ : هذا أثر المحبة في الله ، وهو حلاوة يجدها في قلبه .
    أحد الحضور : قال تعالى : *(( والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر )).*
    الشيخ : أحسنت ، هذا هو الجواب ، وشَرْحُ هذا..
    إذا كنتُ أنا أحبك في الله فعلاً تابعتك بالنصيحة، كذلك أنت تقابلني بالمثل ، ولذلك فهذه المتابعة في النصيحة قليلة جداً بين المُدّعين الحب في الله ، الحب هذا قد يكون فيه شيء من الإخلاص ، ولكن ما هو كامل ، وذلك لأن كل واحد منا يراعي الآخر ، بيخاف يزعل ، بيخاف يشرد ....إلى آخره .
    ومن هنا الحب في الله ثمنه أن يخلص كل منا للآخر وذلك بالمناصحة ، يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر ، دائماً وأبداً، فهو له في نصحه أتبع له من ظله ، ولذلك صح أنه كان من دأب الصحابة حينما يتفرقون أن يقرأ أحدهما على الآخر : *{{والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصو بالحق وتواصوا بالصبر}}.*
    الحاوي من فتاوي.
     
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    (منير), ‏9 جانفي 2017 على 12:56
    #1
  2. مشاغب

    مشاغب :: عضو مُشارك ::

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    جزاك الله خيرا
     
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    مشاغب, ‏9 جانفي 2017 على 13:02
    #2
  3. الصارم المسلول

    الصارم المسلول
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    بارك الله فيك
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    الصارم المسلول, ‏9 جانفي 2017 على 13:09
    #3

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