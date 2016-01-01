سلسلة " أقصفهم ديركت "

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة Skor m@k, ‏9 جانفي 2017 على 14:32.

  1. Skor m@k

    Skor m@k
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    منتدى واش راك تهدر
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    بسم الله الرحمن الرحيم

    السلام عليكم

    بعدما درنا سلسلة تاع وسوسهم وخليهم [​IMG] وبعد عدد واحد فقط كاين بزاف لي توسوسو [​IMG] وماعجبهمش الحال
    إضطريت مانكملش السلسلة لدواعي مورالية[​IMG] وبيولوجية خخخخخ

    لذا قرر بعد غياب نعلن عن سلسلة جديدة [​IMG] وهنا لامجال للتساهل أو العودة الى الخلف
    حنا عندنا يقولو كي تتخلط يبدا القصف [​IMG] العشوائي

    وأقول من هذا المنبر
    سأقصفكم ديراكت[​IMG] وبدون تردد
    خاطرش الكثير تمادا في أفعالو وأقوالو[​IMG]

    ولبلاد تخلطت وقليل لي ولا يصلح فيها وتكون نيتو سليمة
    بالمناسبة سليمة راح تتخطب نهار السبت ههههه فاميلتي تفكرتها ربي يكمللها ان شاء الله
    في هذي السلسلة راح يكون القصف عشوائي [​IMG]
    غير ماتخافوش يا لبنات[​IMG] الموضوع الأول ماشي ليكم خاصة هههه
    بصح الدور قادم لكم لامحالة له

    نتمنى تشاركوني في سلسلة القصف العشوائي[​IMG] بصح بدون ذكر الأشخاص أو المؤسسات
    يكون القصف للعقلية أو الطريقة لي يقوم بيها الشخص أو المؤسسة أو المنضومة

    في الأخير نقوللكم
    لي يحسب راني عليه نقولك غير ماتخافش [​IMG]
    راني عليك نهدر أونبيرسون[​IMG] أخي الزنجي
    وأقصف كما تشاء

    برعاية
    الغاشي قاع في الحـومة[​IMG] يشرب قهوة أروما
    و ساكتينا على الحكومة [​IMG] اللي راهي تزيد في الســـــــومة
    أروما إختيــــــــــــــــاري مانبدلهاش موحــــــــــــــــــــال
    وبنتهــــــــــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــــــــــايلا
    [​IMG]

    [​IMG]
     
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    Skor m@k, ‏9 جانفي 2017 على 14:32
    #1
  2. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
    :: عضو فريق العمل ::
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    السلام عليكم
    ايوااااه ...عفسة تاع قصف ...امالا لازم نجيب ال fm و الAK 47
    ههه
    المهم ....متابع ان شاء الله
    شكرا
     
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    habchisalaheddin, ‏9 جانفي 2017 على 14:34
    #2
  3. sقطر الندىs

    sقطر الندىs :: عضو متألق ::

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    اهلا خيو مالك
    هذي غيبة
    ياودي مافهمت من هدرتك والو خخخخخخ
    واش من قصف هذا :unsure::unsure:
    المهم انا راني نتبع و نعس :p
     
    sقطر الندىs, ‏9 جانفي 2017 على 14:40
    #3

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