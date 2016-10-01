أقوى المباريات في الدور الأول

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم اليوم نقدملكم أقوى المواجهات في العرس الكروي في الدور الأول فلا تخلو أي مجموعة من مواجهات نارية بين عمالقة القارة السمراء الغابون vs الكاميرون: الدولة المستضيفة تواجه صاحبة اللقب أربعة مرات الكاميرون في المباراة الختامية لدور المجموعات. الجزائر vs السنغال: الجزائر تواجه السنغال في ختام منافسات المجموعة الثانية . الفريقين يضمان بعض من خيرة اللاعبين الأفارقة في العالم. ساحل العاج vs المغرب: وستكون مباراة بطل إلنسخة السابقة من البطولة ساحل العاج ضد المغرب بالتأكيد واحدة من افضل المباريات بالنظر الى نوعية اللاعبين في كلا الفريقين. غانا vs مصر: غانا ومصر وهما من أنجح الفرق في البطولة مع 4 و 7 ألقاب على التوالي حتى الآن. ساحل العاج vs الكونغو الديموقراطية في حين أن منتخب ساحل العاج سيكون المرشح للفوز في هذه المباراة، لكن بالتأكيد لا يمكن استبعاد الكونغو الديموقراطية، لأنها قد لا تملك النجوم الكبيرة مثل ساحل العاج، ولكن لديهم مجموعة من اللاعبين مصممون على التحدي .