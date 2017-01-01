برنامج تنظيف الرجستري ReviverSoft Registry Reviver 4.10.1.4

الموضوع في 'منتدى البرامج والشروحات' نشر بواسطة moufdib, ‏9 جانفي 2017 على 16:26.

  1. moufdib

    moufdib :: عضو منتسِب ::

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    الإعجابات المتلقاة:
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    نقاط الجوائز:
    3
    السلام عليكم و رحمة الله

    يقوم برنامج رجسيترى ريفيفير بالعديد من المهام مثل ازالة وتثبيت البرامج الموجودة على الكمبيوتر وادارة غلق الكمبيوتر اوتوماتيكيا مع امكانية تحديد المدة التي يتم بعدها غلق الكمبيوتر، يقوم البرنامج بعرض معلومات تتفصيلية عن جهاز الكمبيوتر، يمكنك استرجاع الملفات المحذوفة بسهولة، البرنامج صغير ولا يؤثر في الكثير من موارد المعالج، حاز البرنامج على الكثير من الجوائز العالمية في مجال اصلاح وتحسين الريجستري، يدعم البرنامج العديد من اللغات الاجنبية مثل الانجليزية والايطالية والالمانية وسهولة إدارة الجهاز والتطبيقات اثناء التشغيل لأول مرة والحماية من الاخطاء التى تحدث نتيجة تثبيت البرامج الضارة وتحسين أداء جهاز الكمبيوتر وهو برنامج قوى لحذف ملفات الريجسترى.

    [​IMG]

    معلومات عن برنامج Registry Reviver 2016
    أصدار البرنامج : Registry Reviver 4.10.1.4
    سنة الاصدار : ديسمبر 2016
    المطور : ReviverSoft
    الموقع الرسمى للبرنامج
    حجم البرنامج : 9.20 ميجا بايت
    لغة البرنامج : يدعم الكثير من اللغات
    متطلبات التشغيل : جميع أصدارات ويندوز
    Windows XP -Windows Vista- Windows7- Windows8

    طريقة تفعيل البرنامج

    نسخ محتوى مجلد الكراك لرابط تثبيت البرنامج
    ثم شغل الملف كأدمن كما في الصورة
    [​IMG]

    ثم شغل الباتش

    صورة بعد فحص جهازي
    [​IMG]

    صورة أخرى توضح نجاح عملية التنظيف

    [​IMG]

    [​IMG]
    Download Registry Reviver rar
     
    moufdib, ‏9 جانفي 2017 على 16:26
    #1
  2. الفتى المغامر

    الفتى المغامر
    :: مرشح للإشراف ::
    منتدى المرحلة المتوسطة
    قسم التقنية والحاسب الآلي     طاقم المرشحين للإشراف

    تاريخ التسجيل:
    ‏31 مارس 2016
    المشاركات:
    2,446
    الإعجابات المتلقاة:
    4,093
    نقاط الجوائز:
    111
    مشكوووووور
     
    الفتى المغامر, ‏9 جانفي 2017 على 19:03
    #2

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