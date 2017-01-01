برنامج تنظيف الرجستري ReviverSoft Registry Reviver 4.10.1.4

السلام عليكم و رحمة الله يقوم برنامج رجسيترى ريفيفير بالعديد من المهام مثل ازالة وتثبيت البرامج الموجودة على الكمبيوتر وادارة غلق الكمبيوتر اوتوماتيكيا مع امكانية تحديد المدة التي يتم بعدها غلق الكمبيوتر، يقوم البرنامج بعرض معلومات تتفصيلية عن جهاز الكمبيوتر، يمكنك استرجاع الملفات المحذوفة بسهولة، البرنامج صغير ولا يؤثر في الكثير من موارد المعالج، حاز البرنامج على الكثير من الجوائز العالمية في مجال اصلاح وتحسين الريجستري، يدعم البرنامج العديد من اللغات الاجنبية مثل الانجليزية والايطالية والالمانية وسهولة إدارة الجهاز والتطبيقات اثناء التشغيل لأول مرة والحماية من الاخطاء التى تحدث نتيجة تثبيت البرامج الضارة وتحسين أداء جهاز الكمبيوتر وهو برنامج قوى لحذف ملفات الريجسترى. معلومات عن برنامج Registry Reviver 2016 أصدار البرنامج : Registry Reviver 4.10.1.4 سنة الاصدار : ديسمبر 2016 المطور : ReviverSoft الموقع الرسمى للبرنامج حجم البرنامج : 9.20 ميجا بايت لغة البرنامج : يدعم الكثير من اللغات متطلبات التشغيل : جميع أصدارات ويندوز Windows XP -Windows Vista- Windows7- Windows8 طريقة تفعيل البرنامج نسخ محتوى مجلد الكراك لرابط تثبيت البرنامج ثم شغل الملف كأدمن كما في الصورة ثم شغل الباتش صورة بعد فحص جهازي صورة أخرى توضح نجاح عملية التنظيف Download Registry Reviver rar