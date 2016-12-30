نبأ سعيد لريال مدريد قبل مواجهة إشبيلية

سيرجيو راموس عاد سيرجيو راموس، قائد فريق ريال مدريد الإسباني، إلى تدريبات الفريق الملكي، اليوم الإثنين، استعدادًا لمواجهة إشبيلية في إياب دور الـ16 لكأس الملك، الخميس المقبل. وغاب راموس عن مباراة الذهاب والتي فاز فيها ريال مدريد على الفريق الأندلسي، بنتيجة 3-0، بعد تفاقم إصابته العضلية بنهائي كأس العالم للأندية، الشهر الماضي. ووفقًا لما نشره موقع "فور فور تو"، فإن راموس عاد في الموعد المحدد بعد أن أكمل دورة تدريبية كاملة مع الفريق اليوم. وأَضاف الموقع: "زيدان قد لا يخاطر بالدفع براموس أمام إشبيلية، وذلك بسبب نتيجة الفوز المريحة خلال مباراة الذهاب (3-0)". وتابع: "المدرب الفرنسي قد يواصل الاعتماد على الثنائي ناتشو ورافاييل فاران في مركز قلب الدفاع، فيما يستمر غياب بيبي وحاريث بيل، بسبب الإصابة".