فولفسبورج يبحث ترضية وفاق سطيف

يخطط نادي فولفسبورج الألماني، لدعوة نادي وفاق سطيف الجزائري، لإقامة معسكر ودي في ألمانيا، وإقامة مباراة ودية بينهما، في الفترة المقبلة. كان يفترض أن يلتقي الفريقان وديا، السبت الماضي، على هامش المعسكر الإعدادي للفريقين بإسبانيا، لكن إدارة فولفسبورج اعتذرت في آخر لحظة، بدعوى عدم جاهزية الفريق على خلفية إصابة العديد من اللاعبين. وترك هذا القرار، حالة من الاستياء في بعثة وفاق سطيف، التي كانت تأمل في تنفيذ برنامجها الإعدادي، مثلما كان مخططًا له. وقامت إدارة فولفسبورج، بسداد 15 ألف يورو، لإدارة وفاق سطيف كتعويض عن إلغاء المباراة بين الفريقين، في بادرة حسن نية. وقالت مصادر مطلعة، إن نادي فولفسبورج، يخطط فعليًا لدعوة وفاق سطيف لإقامة معسكر إعدادي لمدة أسبوع في ألمانيا، مع تنظيم مباراة ودية بينهما. ولم تذكر المصادر، موعد هذه المباراة "المحتملة"، مكتفية بالإشارة بأنها ستكون في الفترة المقبلة. يذكر أن وفاق سطيف، يخوض بعد غدٍ الاربعاء، مباراة ودية، أمام ناد يلعب في دوري الدرجة الثالثة الإسباني، على أن يختتم في اليوم التالي المعسكر الاعدادي الذي يجريه بمنطقة بينيدورم عائدًا إلى الجزائر.