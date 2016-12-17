لايبزيج يمدد تعاقد إيلسانكر

أعلن نادي لايبزيج الألماني، اليوم الإثنين، تمديد تعاقده مع المدافع ستيفان إيلسانكر حتى عام 2020. وقال رالف رانجنيك، مدير الكرة، خلال معسكر الفريق المقام حاليًا بمدينة لاجوس بالبرتغال، إن إيلسانكر لاعب يجيد اللعب في أكثر من مركز. وانضم إيلسانكر "27 عامًا" للايبزيج، قادمًا من سالزبورج في 2015، ولعب منذ انتقاله 45 مباراة رسمية. ويحتل لايبزيج حاليًا المركز الثاني بجدول ترتيب أندية الدوري الألماني "بوندسليجا" خلف بايرن ميونيخ. ومن المقرر أن يواجه لايبزيج، ضيفه آينتراخت فرانكفورت، 21 كانون ثان/يناير الجاري، عقب انتهاء فترة الراحة الشتوية.