لايبزيج يمدد تعاقد إيلسانكر

الموضوع في 'الدوري المحلي الألماني - BUNDES LIGA' نشر بواسطة أشــواق 19, ‏9 جانفي 2017 على 17:32.

  1. أشــواق 19

    أشــواق 19
    :: مشرفة ::
    أقسام الرياضة البدنية     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏28 مارس 2010
    المشاركات:
    7,589
    الإعجابات المتلقاة:
    7,603
    نقاط الجوائز:
    851
    [​IMG]

    أعلن نادي لايبزيج الألماني، اليوم الإثنين، تمديد تعاقده مع المدافع ستيفان إيلسانكر حتى عام 2020.

    وقال رالف رانجنيك، مدير الكرة، خلال معسكر الفريق المقام حاليًا بمدينة لاجوس بالبرتغال، إن إيلسانكر لاعب يجيد اللعب في أكثر من مركز.

    وانضم إيلسانكر "27 عامًا" للايبزيج، قادمًا من سالزبورج في 2015، ولعب منذ انتقاله 45 مباراة رسمية.


    ويحتل لايبزيج حاليًا المركز الثاني بجدول ترتيب أندية الدوري الألماني "بوندسليجا" خلف بايرن ميونيخ.

    ومن المقرر أن يواجه لايبزيج، ضيفه آينتراخت فرانكفورت، 21 كانون ثان/يناير الجاري، عقب انتهاء فترة الراحة الشتوية.
     
    أشــواق 19, ‏9 جانفي 2017 على 17:32
    #1

مشاركة هذه الصفحة