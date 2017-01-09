لجنة التحكيم بالليجا تعلن موقفها من قضية بيكيه

أعلنت لجنة الحكام في الدوري الإسباني CTA انسحابها من قضية اللاعب جيرارد بيكيه، مدافع نادي برشلونة الذي هاجم التحكيم مرارًا هذا الموسم خاصة بعد آخر مبارتين أمام أتلتيك بيلباو وفياريال ليلة أمس. وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إن بعد ما حدث من بيكيه أمس ومهاجمة رئيس رابطة الليجا خافيير تيباس فإن لجنة الحكام قررت الانسحاب من الشكوى على بيكيه، وإحالة القضية إلى لجنة المنافسات. وكان بيكيه قد وقف على أرض ملعب فياريال أمس ووجه حديثه لرئيس رابطة الليجا خافيير تيباس الذي كان حاضرًا في الملعب وقال له: "هل رأيت هذا؟ هل رأيت هذا؟" في إشارة إلى ضربة الجزاء التي لم تحتسب لصالح ليونيل ميسي. وقال سانشيز أرمينو رئيس اللجنة الفنية للحكام في إسبانيا: "من الواضح أننا لا نريد التورط في مثل هذه الأمور، سوف نحيل الأمر إلى لجنة المنافسة".