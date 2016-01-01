نزل القرآن على سبعة أحرف

الموضوع في 'منتدى القراَن الكريم والسنة النبوية' نشر بواسطة وردة فواحة, ‏9 جانفي 2017 على 18:03.

  1. وردة فواحة

    وردة فواحة :: عضو منتسِب ::

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    نزل القرآن على سبعة أحرف, والأحرف ليست في الكتابة فقط بل في النطق والمعنى والتشكيل وعلامات الوقف والإيجاز , ونظرا لاختلاف لكنات ولهجات العرب الذين أنزل عليهم القرآن, وقد جمع الصحابي وأمير المؤمنين عثمان بن عفان القرآن على تشكيل واحد, وهناك سبع قراءات ثابتة وثلاث قراءات مكملة للسبع فيكتمل عقد العشر قراءات , وكل هذه القراءات ونطقها وردت عن رسول الإسلام وتناقلها الصحابة ثم التابعون فالتابعين وهكذا.
    يذكر القرآن أنه نزل بلسان العرب: {نَزَلَ بهِ الْرُّوحُ الْأمِيْنُ * عَلَى قَلْبكَ لِتَكُونَ مِنَ المُنْذِرينْ * بلِسَانٍ عَرَبيٍّ مَبيْنٌ} وبين العرب اتفاق كبير في كثير من الكلمات واختلاف ضئيل في بعض الظواهر اللفظية التي تتميز بها كل قبيلة عن الأخرى، وحول ذلك قال نبي الإسلام يقول "إن هذا القران أنزل على سبعة أحرف كلها شافٍ كافٍ فاقرؤوا كما عُلّمتم." فكان كل صحابي يعلّم كما تعلّم وفي عصر تابع التابعين ظهر رجال تفرّغوا للقراءة ولنقلها وضبطها وجلسوا بعد ذلك للتعليم، فاشتُهرت القراءة التي كانوا يَقرؤون ويُقرئون بها الناس، فصارت تلك الكيفية تُنسب إلى هؤلاء القراء، لأنهم لزموها وليس لأنهم اخترعوها، فهم نقلوها نقلاً محضاً وليس لهم فيها أدنى تغيير أو زيادة.
    وكما حصل مع الفقهاء في العصور الأولى حيث كان عددهم كبير جدًا في البداية برز منهم أئمة أربعة فقط، بعد أن تَهَيّأ لهم تلاميذ لزموهم ونقلوا مذاهبهم الفقهية، فبقيت مذاهبهم وانتشرت واندرست، وكذلك حصل مع القرّاء حيث ظهر وبرز منهم عشرة من أئمة القراءة.
     
    وردة فواحة, ‏9 جانفي 2017 على 18:03
    #1
  2. (منير)

    (منير) :: عضو مُتميز ::

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    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    ‏ لا نزاع بين المسلمين أن الحروف السبعة التي أنزل القرآن عليها لا تتضمن تناقض المعنى وتضاده.
    بل قد يكون معناها متفقا أو متقاربا.
    كما قال عبد اللّه بن مسعود‏ رضى الله عنه.
    إنما هو كقول أحدكم‏:‏ أقبِل، وَهلم، وَتعَال‏‏‏.‏‏
    جزيتم على هذا الاسهاب للاحرف السبعة التى أنزل القرآن بها
     
    (منير), ‏9 جانفي 2017 على 18:44
    #2

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