اعطولي رايكم حول بنك البركة برك

السلام عليكم خاوتي الوالد نتاعي شاف خبر في جريدة من الجرائد انو بنك البرك يعطي قروض باش يقدر يخرج سيارة وكيما قالو قروض حلال انا رحت للفرع نتاعهم هنا في باتنة باسكو مكانش في الجلفة دخلت ليهم كل الامور تمام دونك مازالت الخطوة الاخيرة وهي انو ندفعو الملف باش نخرجو سيارة لكن ثناء بحثي عن البنك يعني قبل لا ندخل تلاقيت مع وحد السيد من سكان باتنة كي سقسيتو على بنك البركة يعني المكان نتاعو قالي عليه كلام ماشي مليح وهي انو بنك يتعامل بالتأمين على الحياة وامور ربوية اخرى يعني وجعلي قلبي امالا خاوتي اللي عندو معلومة صحيحة على معاملات هذا البنك واذا فيها شكوك يقلي قبل لاندير كاش حاجة نندم عليها مستقبلا وزيد الوالد نتاعي هو اللي مكلفني بهاذ المهمة مانيش حاب نخرج بحاجة خاطيبة ربي سبحانو وانا لاباس عليا ومريح في غرضي سلام.