اعطولي رايكم حول بنك البركة برك

بصراحة هادا مجال دراستي وبنك البركة هو دراسة الحالة او الجانب التطبيقي تاع المذكرة تاعي ​

درك كي تروح لبنك البركة يقولك يخدم بلا ربا وكلشي ولكن العكس (طبعا من بنك لآخر) ​

خاطر كل تعاملات البنوك الالاسلامية تكون مرتبطة بالبنك المركزي وهو نفسو يخدم بالربا ​

العام لي فات كان فيه ملتقى في الجامعة وجا مدير بنك البركة وطرحو عليه هاد السؤال قالهم حنا الفائدة لي نضطرو نتعاملو بيها ​

مع البنك المركزي ولا مع اي بنك تجاري رانا نصدقوها، يعني مانديوهاش باه ماتعتبرش حرام ​

لكن هادا ماش كلام ثابت، ولكن في الواقع تاعنا ولا في العالم المصرفي في الجزائر ماكانش قوانين خاصة بالبنوك الاسلامية ​

وقوانين مصرفية خاصة بالبنوك التلقليدية او التجارية يعني قانون مصرفي واحد يمشي كامل المصارف بما فيها للتعامل وفق الشريعة الاسلامية ​

على عكس دول اخرى كماليزيا لأنو عندهم قوانين صارمة، على هادي الجانب النظري ولا من برا كيما نقولو بنك اسلامي ​

لكن لب العمل نفس عمل البنوك التجارية، كيما قتلك طبعا مع اختلاف بنك من آخر ولكن فيهم الشك ​

فقط نصيحة كاين بنك السلام وهو بنك اسلامي فتح من شهرين او اقل هادا سمعت بلي يمشي 100 بالمئة بالشريعة الاسلامية والله اعلم ​

لكن ماش كلام مؤكد، على هادي لازم الحذر ​

وبالتوفيق ان شاء الله ​

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