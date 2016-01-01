اعطولي رايكم حول بنك البركة برك

الموضوع في 'مـنتدى الإستفسارات في شتى المجالات' نشر بواسطة hakim story, ‏9 جانفي 2017 على 21:04.

  1. hakim story

    hakim story
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    مـنتدى الإستفسارات في شتى المجالات     طاقم المشرفين

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    السلام عليكم خاوتي
    الوالد نتاعي شاف خبر في جريدة من الجرائد انو بنك البرك
    يعطي قروض باش يقدر يخرج سيارة وكيما قالو قروض حلال
    انا رحت للفرع نتاعهم هنا في باتنة باسكو مكانش في الجلفة
    دخلت ليهم كل الامور تمام دونك مازالت الخطوة الاخيرة وهي انو ندفعو الملف باش نخرجو سيارة
    لكن ثناء بحثي عن البنك يعني قبل لا ندخل تلاقيت مع وحد السيد من سكان باتنة كي سقسيتو على بنك البركة يعني المكان نتاعو قالي عليه كلام
    ماشي مليح وهي انو بنك يتعامل بالتأمين على الحياة وامور ربوية اخرى يعني وجعلي قلبي
    امالا خاوتي اللي عندو معلومة صحيحة على معاملات هذا البنك واذا فيها شكوك يقلي قبل لاندير كاش حاجة نندم عليها مستقبلا
    وزيد الوالد نتاعي هو اللي مكلفني بهاذ المهمة مانيش حاب نخرج بحاجة خاطيبة ربي سبحانو وانا لاباس عليا ومريح في غرضي سلام.
     
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    hakim story, ‏9 جانفي 2017 على 21:04
    #1
  2. طموحة

    طموحة :: عضو مُشارك ::

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    السلام عليكم
    ابحث في الموقع الرسمي للشيخ فركوس
    تجد فتوى بخصوص الأمر قرأتها مرة وحقيقة نسيت ماذا أفتى بالضبط
     
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    طموحة, ‏9 جانفي 2017 على 21:49
    #2
  3. hakim story

    hakim story
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    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك
    مـنتدى الإستفسارات في شتى المجالات     طاقم المشرفين

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    اوكي هذا وين شفت الفتوة بارك الله فيك
     
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    hakim story, ‏9 جانفي 2017 على 21:57
    #3
  4. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة
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    السلام عليكم خويا حكيم
    بصراحة هادا مجال دراستي وبنك البركة هو دراسة الحالة او الجانب التطبيقي تاع المذكرة تاعي
    درك كي تروح لبنك البركة يقولك يخدم بلا ربا وكلشي ولكن العكس (طبعا من بنك لآخر)
    خاطر كل تعاملات البنوك الالاسلامية تكون مرتبطة بالبنك المركزي وهو نفسو يخدم بالربا
    العام لي فات كان فيه ملتقى في الجامعة وجا مدير بنك البركة وطرحو عليه هاد السؤال قالهم حنا الفائدة لي نضطرو نتعاملو بيها
    مع البنك المركزي ولا مع اي بنك تجاري رانا نصدقوها، يعني مانديوهاش باه ماتعتبرش حرام
    لكن هادا ماش كلام ثابت، ولكن في الواقع تاعنا ولا في العالم المصرفي في الجزائر ماكانش قوانين خاصة بالبنوك الاسلامية
    وقوانين مصرفية خاصة بالبنوك التلقليدية او التجارية يعني قانون مصرفي واحد يمشي كامل المصارف بما فيها للتعامل وفق الشريعة الاسلامية
    على عكس دول اخرى كماليزيا لأنو عندهم قوانين صارمة، على هادي الجانب النظري ولا من برا كيما نقولو بنك اسلامي
    لكن لب العمل نفس عمل البنوك التجارية، كيما قتلك طبعا مع اختلاف بنك من آخر ولكن فيهم الشك
    فقط نصيحة كاين بنك السلام وهو بنك اسلامي فتح من شهرين او اقل هادا سمعت بلي يمشي 100 بالمئة بالشريعة الاسلامية والله اعلم
    لكن ماش كلام مؤكد، على هادي لازم الحذر
    وبالتوفيق ان شاء الله

     
    لؤلؤة قسنطينة, ‏9 جانفي 2017 على 22:05
    #4
  5. hakim story

    hakim story
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    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك
    مـنتدى الإستفسارات في شتى المجالات     طاقم المشرفين

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    بارك الله فيك يعني زدتي عطيتيلي راي من المصدر المسؤول
    امالا غير الواحد يتأنى ومن بعد يرحمها ربي سبحانو
    سمعت بيه بنك السلام هذا مي مازال ما قررت نروحلو ان شااء الله اذا توفرت كل الاشياء نشوفو وزيد لازم
    نسقسي هكاك الواحد ما يخطئش
     
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    hakim story, ‏9 جانفي 2017 على 22:08
    #5

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