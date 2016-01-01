الدنيا أيام تحمي أيام

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة نعمات, ‏9 جانفي 2017 على 21:09.

  1. نعمات

    نعمات :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم

    أيام تحمي أيام أبكي عليك أم أبكي على نفسي /أم أبكي على ما ضاع من أمسي أم أبكي على الدنيا أشبعتني ضربا دون لمسي
    نعم /أشبعتني ضربا وذلا
    قد أكون قاسية لا أرحم لا أجامل فأنا لست دمية جميلة خرساء ولا فتاة سخية
    يكفي إنفصام أيتها الحياة يكفي أرجوووووك فقد أفصمتني نولد فيفرحون بنا ونموت فيحزنون علينا
    وما بين الإثنين لا يشعرون بنا لماذا هل القلب مات أم أصبح كالحجر
    فيا أيها القارئ حطى لا تبكي على موت فاليوم أنا معك وغدا في التراب /فأن عشت فإني معك وإن موت فتبقي الذكرى يامارا على قبري لا تعجب من أمرى بالأمس كنت معك وغدا أنت معي
    اللهم استرنا في الدنيا والأخرة و تبثنا على كلمة التوحيد يارب
     
    عاشقة الإحسان معجب بهذا.
    نعمات, ‏9 جانفي 2017 على 21:09
    #1
  2. عاشقة الإحسان

    عاشقة الإحسان
    :: مرشحة للإشراف ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المرشحين للإشراف

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    اللهم أسترنا يوم العرض ،و إغفر لنا و لا تجعل الدنيا أكبر همنا .
    شكرا لكي أختي
    بارك فيك المولى .
     
    عاشقة الإحسان, ‏9 جانفي 2017 على 23:15
    #2

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