الحياة بسيطة لمن أراد

كلما اقتربنا لمعرفة تفاصيل الحياة التي يعيشونها الناس نجدها معقدة بالأشياء الغير مهمة بتاتا ،فمن يرى أحوالهم والمشاكل الظاهرة منها والمخفية يدرك أن القليل فقط من هو سعيد ومقتنع بحياته.ذلك الجزء المظلم الذي يسوق الشخص إلى طريق مليئة بالضباب و الحفر هو العامل الرئيسيفي جعل العمر مليء بالمنغصات و العراقيل ، وهذا الظلام الحالك يتجلى في الفكر السلبي و التهاون بالكسلو الوسوسة و إتباع الهوى و اشتغال بما لا يفيد بتضييع الوقت ، أليست جميع المشاكل قابلة للحلإذا كانت خارجية وجب قطعها وإذا كانت من الداخل وجب إصلاحها فالسبب في عدم تخطيها هو راجع فيالشخص نفسه إلا إذا كانت بلاء من الله تعالى الذي لا يكلف نفسا إلا وسعها ذلك نستقبلها بصدر رحب و صبر مديد .الهناء لا يرتبط بالماديات بل هو مرتبط بالسلم الذي نعيشه بداخلنا ، فعندما نرى قبائل ترتدي الأعشاب وتعيش في الأكواخ ويحيون حياة سعيدة و آخرون يلبسون الحرير ويسكنون قصور لكن الهناء لم يدق أبوابهم يوما هناندرك أن الفكر هو الذي يقود إلى نعيم الدنيا فكلما كان بسيطا وايجابيا ويسعى بالعمل كان أقرب إلى العيش في جنة الأرض .الحياة بسيطة لمن أرادها لكن إذا عقدتها تصبح صعبة وهذا هو الخطأ الكبير الذي وقع فيه الكثير .- فهل يا ترى الإنسان هو نفسه سبب شقائه أم أن الظروف التي جعلته يشقى؟؟؟