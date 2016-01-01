أصغيت لهم... هم كثيرون... لن تعرفوا من هم ... لا يهم... لا يستحقون الذكر... فحين تحدثت ... اختاروا ببساطة لفظ ثرثارة وبقبح قالوا : معقدة... غريبة... هل يحق لي أن أعتزلهم ... قررت أن أعتزل هؤلاء البشر ... قررت أن يبوح القلب للورق... سيكون للقلم يد تحمله ليكتب عن ألم... نعم عن ألم ... فأنا لا أعرف شئا عن الأمل ... لا أعرف عنه سوى حروفه التي لا تزال كالألم... ثرثارة... حتى أنا من جرائدي مللت تعبت أن أكتب وليس لي غير أن أكتب يقال أن: الدمع يريح إن بكيت وليس لي منه ليس لي غير أن أكتب... معقدة... تسيل الدمع من القلب قبل الأجفان لست أفكر... فقط أعبر .. أشعر بالسوء سأكتب... قليلا من التدمر هنا سينسيني بعضا من تلك اللحضات السيئة... لا بأس... ساختم كلامي وان كنت لم انتهي بعد ... ...